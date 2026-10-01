Italia, nove azzurri restano a Coverciano: i convocati

La FIGC spiega la scelta in vista della Turchia: il gruppo partirà per Parigi, mentre nove giocatori svolgeranno una seduta con parte dello staff

Sono nove i calciatori dell’Italia che rimarranno a Coverciano senza partecipare alla trasferta di Parigi. Gli azzurri guidati da Roberto Mancini affronteranno la Francia domani, 2 ottobre alle 20.45, nella terza giornata della Lega A1 di Nations League.

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Come spiega la FIGC, la scelta ha l’obiettivo di gestire la preparazione in vista della successiva partita contro la Turchia, in programma lunedì 5 ottobre a Bologna.

Italia Francia, i nove giocatori che restano a Coverciano

Non partiranno Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano.

A Bursa erano stati dieci i giocatori rimasti fuori, ma nel frattempo Giacomo Raspadori ha lasciato il raduno. I nove non prenderanno parte all’allenamento mattutino del gruppo e lavoreranno nel pomeriggio.

Italia Francia, lavoro pomeridiano con lo staff

La seduta sarà seguita da parte dello staff tecnico e performance: Massimo Maccarone, Cristiano Lupatelli, Giulio Nuciari e Luca Bossi. Il programma consentirà ai calciatori rimasti a Coverciano di proseguire il lavoro in preparazione dell’impegno di Bologna, mentre il gruppo destinato alla Francia affronterà la trasferta parigina.

Italia Francia, l’elenco completo dei convocati di Mancini

Portieri: Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi, Guglielmo Vicario.

Difensori: Michael Kayode, Matteo Ruggeri, Riccardo Calafiori, Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni, Giovanni Di Lorenzo.

Centrocampisti: Nicolò Barella, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Samuele Ricci, Issa Doumbia, Davide Frattesi.

Attaccanti: Pio Esposito, Moise Kean, Mohamed Alì Zoma, Gianluca Scamacca, Daniel Maldini, Antonio Vergara, Sebastiano Esposito.

Sono dunque 23 i convocati nell’elenco per la sfida contro la Francia, distribuiti tra tre portieri, sette difensori, sei centrocampisti e sette attaccanti.