Leao raccoglie l’eredità di Ronaldo: la 7 del Portogallo passa a lui

Il sito della UEFA assegna all’attaccante del Galatasaray il numero lasciato libero da CR7 dopo l’uscita dal ritiro: debutto previsto contro la Danimarca
La maglia numero 7 del Portogallo passa a Rafael Leao. Dopo l’improvvisa partenza di Cristiano Ronaldo dal ritiro della Nazionale, sarà l’attaccante del Galatasaray a indossare il numero diventato un simbolo del fuoriclasse dell’Al-Nassr.
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L’aggiornamento, secondo quanto riportato, compare sul sito ufficiale della UEFA, che ha modificato la rosa portoghese assegnando il 7 all’ex giocatore del Milan. Il primo appuntamento con la nuova maglia sarà la sfida contro la Danimarca, in programma questa sera.
Leao, la numero 7 del Portogallo dopo l’uscita di Ronaldo
Per Leao, classe 1999, si tratta di un cambiamento dal forte valore simbolico. L’attaccante aveva finora utilizzato in Nazionale la numero 17, oltre ad aver indossato anche la 15.
Ora raccoglie un’eredità particolarmente impegnativa, in un momento delicato per la selezione portoghese.
Leao, un numero diventato il simbolo di CR7
Cristiano Ronaldo ha legato la propria immagine alla numero 7 della Seleção dal periodo successivo al ritiro internazionale di Luis Figo, trasformandola in una delle casacche più riconoscibili del calcio mondiale.
Per questo il passaggio a Leao assume una rilevanza che va oltre il semplice aggiornamento della distinta.
Leao, contro la Danimarca il primo appuntamento
La partita con la Danimarca offrirà all’attaccante l’occasione di presentarsi con il nuovo numero. L’attenzione sarà inevitabilmente alta, ma il contributo richiesto resterà quello di aiutare il Portogallo sul campo, mentre la squadra prosegue i propri impegni senza CR7.