Italia U21: cosa serve agli azzurrini per qualificarsi a EURO2027

Italia Under 21 verso Euro 2027: cosa serve per la qualificazione, combinazioni e la situazione del CT Baldini

Riparte il cammino dell’Italia Under 21 verso gli Europei 2027. La selezione guidata da Silvio Baldini, commissario tecnico azzurro artefice di un percorso finora molto positivo, si prepara ad affrontare due gare decisive per il destino del Girone E.

Dopo le prime otto giornate di qualificazione, gli azzurrini hanno raccolto sette vittorie e una sola sconfitta, conquistando 21 punti e mantenendo vive le speranze di chiudere il raggruppamento al primo posto. Il primo appuntamento è fissato per oggi contro l’Armenia Under 21, mentre pochi giorni dopo arriverà lo scontro diretto con la Polonia Under 21, attuale capolista del girone.

Italia Under 21, la situazione nel Gruppo E

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La classifica vede la Polonia al comando con 27 punti, davanti all’Italia ferma a quota 21 ma con una partita da recuperare. Proprio i due impegni conclusivi permetteranno agli Azzurrini di giocarsi fino all’ultimo la qualificazione diretta alla fase finale dell’Europeo.

Il regolamento premia innanzitutto le nove vincitrici dei rispettivi gironi. A queste si aggiunge la migliore seconda classificata tra tutti i gruppi, mentre le altre otto seconde dovranno affrontare gli spareggi programmati nel mese di novembre.

Per questo motivo l’obiettivo dell’Italia resta il sorpasso in vetta alla classifica.

Cosa serve all’Italia per chiudere al primo posto

Per conquistare il primato del Girone E, la formazione di Baldini dovrà vincere entrambe le gare contro Armenia e Polonia. In caso di arrivo a pari punti, la UEFA prende in considerazione nell’ordine gli scontri diretti, la differenza reti negli scontri diretti e il numero di reti segnate negli stessi confronti.

Solo successivamente entrano in gioco la differenza reti complessiva e il numero totale di gol realizzati nel girone.

Una vittoria contro la Polonia con almeno due reti di scarto consentirebbe all’Italia di ribaltare direttamente l’esito degli scontri diretti. Se invece il successo arrivasse con una sola rete di margine, diventerebbe fondamentale il confronto sulla differenza reti generale.

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L’alternativa degli spareggi

Qualora gli azzurrini non riuscissero a conquistare il primo posto, resterebbe comunque aperta la strada della qualificazione come seconda classificata.

In questo caso verrebbero confrontati i risultati ottenuti dalle seconde dei vari gironi attraverso una serie di criteri che comprendono punti conquistati, differenza reti, gol segnati, reti in trasferta, numero di vittorie e ranking UEFA Under 21.

L’Italia si avvicina quindi a due sfide decisive. I novanta minuti contro Armenia e Polonia diranno se il gruppo di Baldini riuscirà a staccare direttamente il pass per Euro 2027 o se dovrà passare dagli spareggi autunnali.



