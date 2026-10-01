Mancini: Inacio? Si deve formare, è giovane e serve tempo»

Mancini parla alla vigilia della sfida contro la Francia: «Con la Francia sarà una sfida bellissima. Inacio? Si deve formare, è ancora giovane, ci vuole un po’ di tempo». Le parole

Il ct dell’Italia Roberto Mancini, che domani affronterà la gara contro la Francia nella terza sfida di Nations League, ha rilasciato un’intervista a Sky Sport dopo il ko in casa contro il Belgio e il successo in Turchia. Le parole:

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PAROLE – «Sarà una sfida bellissima perché giochiamo contro una squadra piena di giocatori straordinari, dovrebbe venire il raffreddore a tutti perché la Francia perda livello. Cercheremo di provarci, di fare bella figura. Formazione? Valutiamo domattina dopo l’ultimo allenamento, al momento non ho molti dubbi, ma domani tireremo le somme. Zidane? In tre anni al Real ha vinto tre Champions, poi ha aspettato la Nazionale e credo sia l’uomo giusto per guidarla»

CENTRAVANTI – «Kean o Pio Esposito? C’è anche Scamacca, cambieremo meno rispetto all’ultima»

CONDIZIONI SQUADRA – «Valutiamo domani mattina, l’ultimo allenamento per vedere come hanno recuperato, non abbiamo grandi dubbi. Kean ha riposato perché ha un po’ di problemi che si porta dietro da tanto tempo, sennò probabilmente avrebbe giocato anche l’ultima, è giovane, ha qualità fisiche straordinarie, è un giocatore importante per noi, lo valutiamo domani perché ha un po’ di problemi che si porta da tempo. In mezzo al campo? Qualcuno giocherà, Tonali? Può essere»

KAYODE – «Kayode è un giocatore molto offensivo ma ha grande fisicità, può difendere, attaccare, gli abbiamo chiesto di attaccare con la Turchia e ha fatto bene, deve continuare così e migliorare perchè è giovane»

CHI GIOCA – «Gigio giocherà sicuramente, gli altri li valuteremo domani mattina per vedere come stanno, come hanno recuperato»

INACIO – «Si deve formare, è ancora giovane, ci vuole un po’ di tempo. Deve allenarsi con noi e fare esperienza. Avrà delle possibilità e sarà importante per la Nazionale ma con calma, perché anche a Dortmund non ha giocato moltissimo»