Supercoppa Italiana, Inter Lazio a San Siro: fissati data e orario

La Lega Serie A annuncia la sfida per il trofeo 2026/2027: nerazzurri e biancocelesti si affronteranno al Giuseppe Meazza martedì 22 dicembre alle 21

La Supercoppa Italiana 2026/2027 si giocherà a San Siro. La Lega Serie A, attraverso il proprio comunicato, ha annunciato che saranno Inter e Lazio a contendersi il trofeo martedì 22 dicembre 2026, con fischio d’inizio alle 21.00.

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Supercoppa Italiana, Inter-Lazio al Giuseppe Meazza

La sede scelta è lo stadio Giuseppe Meazza di Milano, che ospiterà la gara valida per assegnare la EA SPORTS FC Supercup 2026/2027. Sono dunque definiti i riferimenti dell’appuntamento: sede, data e orario della sfida tra nerazzurri e biancocelesti.

Supercoppa Italiana, perché si affrontano Inter e Lazio

L’Inter parteciperà come campione d’Italia della Serie A 2025/2026. La Lazio, invece, prenderà parte alla competizione in qualità di finalista della Coppa Italia 2025/2026, poiché i nerazzurri hanno conquistato anche la coppa nazionale.

IL COMUNICATO DELLA LEGA – «Sarà lo stadio “Giuseppe Meazza” di Milano a ospitare martedì 22 dicembre 2026, con fischio d’inizio alle ore 21.00, la gara valida per aggiudicarsi la EA SPORTS FC Supercup 2026/2027. Si affronteranno l’FC Internazionale Milano (Società Campione d’Italia Serie A Enilive 2025/2026) e la S.S. Lazio (Società Finalista della Coppa Italia Frecciarossa 2025/2026, essendo la Società vincitrice della Coppa Italia corrispondente a quella vincitrice il Campionato)».