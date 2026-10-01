Klopp frena sulla vicenda Manchester City: «Il mio rispetto per Guardiola...»

L’ex allenatore del Liverpool Klopp commenta con cautela il caso Manchester City: nessun entusiasmo per eventuali riconoscimenti retroattivi e attesa per gli sviluppi della vicenda

Jürgen Klopp non apre a celebrazioni per eventuali titoli assegnati retroattivamente al Liverpool. L’ex allenatore dei Reds affronta con prudenza la vicenda delle violazioni finanziarie contestate al Manchester City, sottolineando soprattutto il rispetto per Pep Guardiola e per il calcio espresso dalla sua squadra.

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In passato Klopp aveva scherzato sulla possibilità di festeggiare su un autobus scoperto qualora fossero arrivati riconoscimenti a posteriori. Questa volta, invece, prevale la volontà di attendere, senza anticipare giudizi sulle possibili conseguenze sportive.

L’ATTESA PER LA DECISIONE – «Non ci ho pensato molto», ha dichiarato Klopp, tornando sulle stagioni concluse dal Liverpool alle spalle del City. «Posso aspettare e vedere come andrà tutto, abbastanza tranquillo».

IL RISPETTO PER GUARDIOLA – «Il mio rispetto per Pep Guardiola e per il calcio che il City ha giocato durante il periodo in cui ci siamo affrontati è troppo grande per poter semplicemente dire ora che dovrebbero affrontare una qualche punizione».

LA DISTANZA DALLA VICENDA – Klopp ha inoltre precisato di non avere «nulla a che fare» con il caso, mantenendo separata la propria esperienza sportiva dalle valutazioni sul procedimento.

I TEMPI E I POSSIBILI RICORSI – «Quando si parla di un processo legale che si è già trascinato così a lungo, si può immaginare, e sospetto che ci saranno appelli o altre complicazioni, che ci vorrà ancora un’eternità».

La posizione di Klopp resta quindi improntata alla cautela. Nelle sue parole non c’è una richiesta di riscrivere gli albi d’oro, ma il riconoscimento del valore degli avversari affrontati sul campo e la consapevolezza che gli sviluppi della vicenda potrebbero richiedere ancora tempo.