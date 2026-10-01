Abodi replica a Malagò: «Non ho nemici»

Il ministro per lo Sport Abodi interviene a Roma dopo le critiche sul caso Bianchedi: difende le proprie parole e richiama l’importanza dell’autocritica

Andrea Abodi, ministro per lo Sport, risponde alle critiche di Giovanni Malagò sulla vicenda legata alle dimissioni di Bianchedi da capo delegazione azzurra. Come riferisce ANSA, il ministro è intervenuto a margine della presentazione della nuova stagione della pallanuoto, a Roma, il 1° ottobre.

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Malagò aveva definito la precedente dichiarazione di Abodi «sgrammaticata e fuori luogo». Nella replica, il ministro ha rivendicato il diritto di esprimere le proprie valutazioni, respingendo l’idea di aver mancato di rispetto e invitando a una maggiore autocritica.

IL DIRITTO DI ESPRIMERSI – «Non ho nemici, non li voglio e non li cerco. Ma ho il sacrosanto diritto di esprimere un’opinione rispettosa».

LE POLEMICHE E L’AUTOCRITICA – «Preferisco non entrare nella giungla delle polemiche che molto spesso non riguardano gli interessi generali, cosa che peraltro ho sempre fatto nel rispetto dei ruoli. Comincio a diffidare di chi esprime solo il giudizio verso gli altri e non fa mai un briciolo di autocritica».

IL RISPETTO DEI VALORI – «Ho letto e riletto quello che ho detto e non riesco a trovare un elemento che possa determinare una mancanza di rispetto nei confronti dei valori. A meno che non abbiamo gli stessi valori».

Abodi conferma dunque la propria posizione: considera rispettoso il suo intervento e respinge la lettura proposta da Malagò, aggiungendo un richiamo agli interessi generali e al rispetto dei ruoli.