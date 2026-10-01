Hojlund copia il "suo idolo": gol e Siuuu alla CR7

L’attaccante del Napoli firma il 2-2 nella sfida di Nations League e ripete l’esultanza di CR7, già vista nel 2025: una dedica, non una provocazione

Rete al Portogallo ed esultanza alla Ronaldo per Hojlund. L’attaccante danese, oggi al Napoli, ha firmato la rete del momentaneo 2-2 della Danimarca nella sfida di Nations League, arrivata peraltro nelle stesse ore in cui il fuoriclasse portoghese ha lasciato il ritiro della propria Nazionale. Dopo il gol, Hojlund ha scelto di festeggiare con il celebre “Siuuu” di CR7.

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Non è la prima volta

Non è certo la prima occasione in cui il centravanti scandinavo imita l’esultanza del portoghese proprio contro la sua Nazionale: era già accaduto nel marzo 2025, quando Hojlund aveva segnato il gol decisivo nei quarti di Nations League replicando lo stesso gesto, questa volta davanti a un Ronaldo in campo e visibilmente contrariato. In quell’occasione l’attaccante aveva tenuto a precisare: “Era per il mio idolo. Non volevo prenderlo in giro o altro. Potrebbe essere un po’ ambivalente, ma segnare contro di lui e contro il Portogallo è una cosa enorme”.

Un’ammirazione dichiarata da anni

Un’ammirazione che il danese aveva confessato pubblicamente già nel 2023, ai tempi della sua esperienza con l’Atalanta. Intervistato da Sky Sport, aveva risposto agli inevitabili paragoni con il connazionale Erling Haaland, indicando però proprio Cristiano Ronaldo come il proprio punto di riferimento: “Ne sono orgoglioso, siamo entrambi scandinavi, ma devo farne di strada per diventare forte come lui. Il mio idolo però è Cristiano Ronaldo, è un vincente e vuole sempre migliorare”.

Il contesto della sfida

La gara, terminata poi 4-2 per il Portogallo nonostante il momentaneo pareggio firmato da Hojlund, ha avuto un sapore particolare: la Seleção è scesa in campo senza il proprio storico capitano, proprio nel giorno in cui il caso legato all’addio di Ronaldo al ritiro ha tenuto banco su tutti i media portoghesi e internazionali.