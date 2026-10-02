Allegri studia la rivoluzione per cambiare marcia: le ultime

Dopo appena 7 punti in 5 giornate, il tecnico toscano prepara il cambio modulo: Beukema pronto a completare il terzetto con Rrahmani e Rafa Marin

Massimiliano Allegri ha bisogno di cambiare il proprio Napoli. Dopo aver raccolto appena 7 punti nelle prime cinque giornate, gli azzurri devono alzare il ritmo per non perdere ulteriore terreno dalle dirette concorrenti: Inter e Roma comandano a quota 13, appaiate dalla sorprendente Lazio e dal Cagliari, mentre il Milan segue a 11. La qualificazione in Champions League resta l’obiettivo minimo stagionale per i partenopei, che al rientro dalla sosta ospiteranno il Frosinone, reduce dal pesante 3-0 rifilato al Como e tra le rivelazioni di questo avvio di campionato.

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Beukema completerà il nuovo terzetto difensivo

Il Napoli ha bisogno di ritrovare compattezza e sicurezza, e la grande novità in vista della ripresa sarà il passaggio alla difesa a tre, provata nelle ultime sedute di allenamento. Come riporta il Corriere dello Sport, Allegri sta testando Sam Beukema come terzo centrale di destra, ruolo che l’olandese aveva già ricoperto sotto la gestione di Antonio Conte. Il difensore scenderà in campo in mattinata nell’amichevole contro l’Avellino per affinare gli automatismi insieme ad Amir Rrahmani e Rafa Marín, titolari della retroguardia a quattro vista nelle prime cinque giornate.

Emergenza gol subiti

Non sono solo 7 i punti conquistati dal Napoli: altrettanti sono i gol incassati, con la porta inviolata solo nella sfida contro il Bologna. Da sempre attento alla fase difensiva, Allegri sta lavorando a Castel Volturno per ritrovare quella solidità che è mancata in avvio di stagione.

Le alternative a disposizione

L’idea di base prevede Beukema a destra, Rrahmani al centro e Rafa Marín a sinistra, ma le soluzioni non mancano: Buongiorno rientrerà presto, mentre si attende il pieno inserimento di Badiashile. Anche Di Lorenzo e Olivera possono agire da centrali. Nell’ipotesi di 3-5-2 o 3-4-2-1, a centrocampo spazio a Gilmour, Lobotka e De Bruyne, con Neres e Noa Lang pronti ad agire alle spalle di Hojlund, alternativa Lorenzo Lucca.



