Cairo: «Abate ha voglia di dimostrare. Cessione di Njie...»

Torino, il presidente Urbano Cairo torna a parlare t dei granata al Festival dello Sport: «Abate ha voglia di dimostrare e di fare di più nel suo animo. Lo supportiamo. La cessione di Njie…»

Il presidente del Torino, Urbano Cairo ha rilasciato alcune dichiarazioni a margine del Festival dello Sport, sull’inizio di stagione dei granata. Non solo, tra i temi trattati anche la scelta di puntare su Abate come nuovo tecnico del Torino, il lavoro del ds sul mercato in entrata sì ma anche in uscita con la cessione di Njie che molti tifosi granata hanno contestato.

Il numero uno dei granata, sempre contestato da anni dai proprio tifosi dentro e fuori dallo stadio, si è dichiarato dispiaciuto per la cessione dell’attaccante ma le dinamiche tattiche di Abate non poteva fargli ritagliare un posto adatto a lui.

Le dichiarazioni di Cairo in casa Toro:

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PAROLE – «C’è stato anche un calendario impegnativo e questo può essere una piccola scusante, assieme a qualche giocatore arrivato all’ultimo e quindi in condizione ancora non buone. Ora ci sono tre settimane di lavoro con quasi tutti, Abate ha voglia di dimostrare e di fare di più nel suo animo. Io, insieme al DS e a tutti noi, lo supporto»

CESSIONE NJIE – «Mi è dispiaciuto. Ho molta stima di lui. Il tema è che lui ama giocare esterno, ma noi nel nostro modulo di oggi non ne abbiamo, in attacco: sarebbe stato molto sacrificato, rischiavamo di passare un altro anno ad aspettarlo senza che potesse arrivare»

FIORENTINA – «Gli ho dato la chance di andare alla Fiorentina, l’ho rivisto a Firenze, quando abbiamo visto, e mi ha ringraziato»