Scambio Montipò Lella chiuso: Venezia e Verona definiscono l’operazione a titolo definitivo

La trattativa che porterà Lorenzo Montipò al Venezia è arrivata al punto di svolta decisivo. Nelle ultime ore, come riportato da Sky Sport, gli arancioneroverdi hanno accettato di modificare la formula dell’operazione, passando da un’ipotesi iniziale più prudente a un acquisto a titolo definitivo. Una scelta che accontenta sia il giocatore sia l’Hellas Verona, desideroso di liberarsi di uno degli ingaggi più pesanti della rosa.

La decisione del Venezia chiude di fatto il cerchio: dopo Cheikh Niasse, Sean Sogliano piazza un altro esubero, alleggerendo ulteriormente il monte stipendi e completando un’operazione che nelle ultime settimane aveva visto un continuo scambio di documenti e telefonate tra le parti.

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Montipò a Venezia, Lella a Verona: scambio definito

Parallelamente, si muove anche il Verona. Nunzio Lella compirà il percorso inverso, trasferendosi in gialloblù a titolo definitivo. Il centrocampista classe 2000 era già stato individuato come profilo utile per completare il reparto di Baroni, e l’incastro con Montipò ha accelerato la chiusura.

Nella giornata di oggi, i contatti tra i due club si sono intensificati fino a raggiungere l’intesa totale: lo scambio Montipò‑Lella è ufficialmente chiuso, con il portiere pronto a iniziare la sua nuova avventura in Laguna e il centrocampista a inserirsi nel progetto tecnico del Verona.

Un’operazione che sistema due esigenze

Il Venezia ottiene un portiere affidabile e già pronto per la Serie A, mentre il Verona si assicura un centrocampista duttile e funzionale. Un affare costruito passo dopo passo, che risolve due situazioni rimaste in sospeso e permette a entrambi i club di entrare nella fase finale del mercato con una casella in meno da riempire.