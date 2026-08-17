Niklas Fullkrug, niente ritorno in Italia: sfumano le possibilità Lazio e Venezia, l’ex attaccante del Milan riparte dal Werder Brema

I sei mesi di Niklas Fullkrug al Milan, da gennaio a giugno, non sono bastati per lasciare un’impronta sulla Serie A né per convincere il club rossonero a puntare su di lui nel futuro. Terminato il prestito, il centravanti tedesco è rientrato al West Ham, con cui ha ancora un anno di contratto, ma il suo destino non sarà in Premier League: gli Hammers hanno già aperto alla cessione e nelle ultime ore la situazione si è definitivamente sbloccata.

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Nonostante i contatti e i sondaggi arrivati dall’Italia, Fullkrug non vestirà né la maglia della Lazio né quella del Venezia. Il classe 1993 era stato proposto ai biancocelesti, che stanno cercando un profilo diverso e continuano a lavorare su Mauro Icardi, mentre il Venezia aveva valutato l’idea di aggiungere un attaccante esperto al reparto di Stroppa. Nessuna delle due piste, però, ha preso forma concreta: entrambe le società hanno scelto di non affondare il colpo e il giocatore ha preferito guardare altrove.

Nella mattinata di oggi, invece, si è registrata l’accelerazione decisiva: Werder Brema e West Ham hanno intensificato i contatti, trasformando un interesse già noto in una trattativa reale. Nel pomeriggio è arrivata la fumata bianca che chiude il cerchio: Fullkrug torna ufficialmente in Germania, nel club che lo ha visto crescere, esplodere e diventare uno dei centravanti più riconoscibili del calcio tedesco.

Il suo percorso, fatto di salite, ripartenze e un lungo giro tra Bundesliga, Premier League e Serie A, si conclude così dove tutto era iniziato. Per la terza volta, il Werder Brema riaccoglie il suo “panzer”, pronto a rimettersi al centro del progetto tecnico e a ritrovare continuità in un ambiente che conosce alla perfezione.



