Calcio Estero
Calciomercato internazionale, effetto domino tra PSG, Liverpool e Premier: da Barcola a Gakpo, quanti incastri in attacco
Calciomercato, il PSG cambia volto in avanti e può innescare una lunga catena di movimenti tra Europa, Arabia Saudita e Qatar
Il mercato degli attaccanti entra in una fase particolarmente movimentata e gli ultimi colpi del Paris Saint-Germain rischiano di innescare un vero effetto domino. Come riportato da Calciomercato.com, i campioni d’Europa hanno già rinforzato pesantemente il reparto offensivo con gli arrivi di Maghnes Akliouche dal Monaco, Ferran Torres dal Barcellona e Mika Godts dall’Ajax.
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Investimenti importanti, con cifre intorno ai 50 milioni di euro per ciascuna operazione, destinati ad aumentare ulteriormente la concorrenza alle spalle di Desiré Doué, Ousmane Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia.
PSG, Barcola e Mbaye possono partire
Con così tanti innesti, il PSG potrebbe aprire alcune porte in uscita. Tra i nomi più caldi ci sono Bradley Barcola e Ibrahim Mbaye, entrambi finiti nel mirino del Liverpool.
Proprio dai Reds potrebbe partire un altro movimento importante: Cody Gakpo piace infatti al Tottenham di Roberto De Zerbi, che continua a valutare anche Savinho del Manchester City.
Tottenham, Al-Hilal e Aston Villa: gli incastri
Savinho è seguito pure dall’Al-Hilal, che tiene in considerazione anche Pedro Neto del Chelsea. Il club saudita si muove inoltre per il ruolo di centravanti: con Karim Benzema indicato tra i possibili partenti e Victor Osimhen considerato un obiettivo estremamente complicato, l’alternativa porta a Ollie Watkins dell’Aston Villa.
Gli inglesi, dal canto loro, stanno valutando Nicolas Jackson, rientrato al Chelsea dopo il prestito al Bayern Monaco e già conosciuto da Unai Emery ai tempi del Villarreal.
Martinelli e Batshuayi, altre piste calde
Il mercato si muove anche fuori dall’Europa. Gabriel Martinelli, esterno brasiliano dell’Arsenal, è entrato nel radar dell’Al-Sadd in Qatar.
In Arabia Saudita, invece, l’Abha Club ha messo a segno il colpo Michy Batshuayi, prelevato dall’Eintracht Francoforte.
Il quadro è dunque quello di un mercato sempre più intrecciato: ogni arrivo può liberare spazio per una cessione e ogni uscita può aprire una nuova trattativa, soprattutto nei reparti offensivi delle grandi squadre europee.