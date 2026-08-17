Sergio Busquets comincia la carriera da allenatore e torna blaugrana! È il nuovo assistente del Barcellona B

Sergio Busquets cambia vita: l’ex centrocampista inizia la sua carriera da allenatore tornando al Barcellona

Sergio Busquets muove ufficialmente il primo, fondamentale passo verso una nuova vita professionale sul rettangolo di gioco, intraprendendo la carriera in panchina. Lo storico centrocampista spagnolo ha infatti formalizzato l’accordo che lo legherà al Barcellona B in qualità di assistente allenatore, sancendo un suggestivo e attesissimo ritorno al club che ne ha consacrato l’immenso talento nel corso dell’ultimo ventennio.

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Il lavoro con Juliano Belletti e il percorso verso la licenza

Nel suo nuovo incarico all’interno dello staff della seconda squadra blaugrana, l’ex mediano lavorerà a stretto contatto con Juliano Belletti, attuale guida tecnica del gruppo ed ex terzino celebre per la rete decisiva nella finale di Champions League del 2006. Questa esperienza pratica sul campo affiancherà l’impegno teorico del classe 1988: l’ex capitano catalano sta infatti portando avanti il processo di studi e formazione accademica necessario per ottenere la sua licenza ufficiale di allenatore, titolo indispensabile per poter dirigere autonomamente una formazione professionale in futuro.

Una mente tattica d’eccezione per i talenti della cantera

L’ingresso di un profilo della statura di Busquets nello staff della squadra riserve costituisce un valore aggiunto incalcolabile per lo sviluppo dei giovani atleti della Masia. Nel corso della sua epopea da calciatore, il nativo di Sabadell è stato universalmente riconosciuto come un vero e proprio “allenatore in campo”, grazie a un’intelligenza tattica superiore, alla perfetta lettura delle linee di passaggio e a una spiccata capacità di dettare i tempi della manovra. La sua presenza fornirà agli elementi della cantera un punto di riferimento di straordinario spessore umano e tecnico.

La tradizione delle panchine blaugrana

La scelta di muovere i primi passi da tecnico nella filiera giovanile ricalca una consolidata tradizione in casa catalana, già intrapresa con successo da illustri predecessori. Il Barcellona B si conferma un laboratorio fondamentale non soltanto per forgiare i campioni di domani, ma anche per formare le guide tattiche del futuro. L’abbinamento tra l’esperienza di Belletti e il sapere calcistico di Busquets garantirà alla seconda squadra una gestione di alto profilo, permettendo al neo collaboratore di apprendere le dinamiche della gestione dello spogliatoio e porre le basi per un brillante futuro sul rettangolo verde.