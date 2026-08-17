Valzer dei portieri finalmente sbloccato: Suzuki vola in Premier, Vicario approda alla Juve e Di Gregorio ora deve cambiare squadra

Zion Suzuki è ormai a un passo dall’Aston Villa: il portiere giapponese ha sostenuto questa mattina le visite mediche, primo passo verso la firma che lo porterà ufficialmente in Premier League. Il club inglese ha chiuso l’accordo con il Parma sulla base di 30 milioni di euro più 5 milioni di bonus, una cifra che conferma quanto Suzuki fosse considerato uno dei profili più interessanti del mercato europeo. L’intesa è stata confermata anche con il giocatore, nonostante il mancato trasferimento di Dibu Martínez alla Juventus, elemento che avrebbe potuto rallentare l’operazione ma che non ha cambiato la volontà dell’Aston Villa di puntare forte sul classe 2002.

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Il mancato arrivo di Dibu Martínez alla Juventus

Il domino dei portieri che avrebbe potuto coinvolgere Suzuki si è fermato proprio sulla trattativa tra Juventus e Aston Villa per Martínez. I bianconeri avevano individuato l’argentino come primo obiettivo per la porta, ma le due società non sono riuscite a trovare un accordo economico: il club inglese non ha aperto alla formula proposta dalla Juve e ha mantenuto una posizione rigida sul prezzo del cartellino. Il mancato accordo ha chiuso definitivamente la pista, costringendo la Juventus a virare su altre soluzioni.

La Juventus chiude per Vicario

Con Martínez sfumato, la Juventus ha accelerato su Guglielmo Vicario, portiere del Tottenham, con cui è stato raggiunto un accordo totale nelle ultime ore. Vicario diventerà il nuovo numero uno bianconero, una scelta che garantisce affidabilità immediata, esperienza internazionale e continuità tecnica. La Juve ha deciso di puntare su un profilo già pronto, capace di inserirsi rapidamente nel sistema di gioco e di dare stabilità a un reparto che aveva bisogno di una guida chiara.

Il futuro di Di Gregorio

L’arrivo di Vicario cambia inevitabilmente gli equilibri interni: Michele Di Gregorio, attuale portiere della Juventus, dovrà ora trovare una nuova sistemazione. Il club lo considera cedibile e il giocatore è consapevole che, con Vicario titolare designato, lo spazio per lui sarebbe minimo. Si aprono quindi scenari di mercato: Di Gregorio ha estimatori in Serie A e all’estero, e la Juventus valuterà la soluzione migliore per non svalutare un portiere che ha ancora mercato e margini di crescita.

Un mercato dei portieri che cambia volto

La mattinata di Suzuki all’Aston Villa, il mancato arrivo di Martínez alla Juve e la chiusura per Vicario sono tasselli di un mercato dei portieri che sta vivendo un’estate di incastri complessi. La Juventus ha trovato la sua soluzione, l’Aston Villa ha blindato il futuro con Suzuki, e ora resta da capire quale sarà la prossima destinazione di Di Gregorio.