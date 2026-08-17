Frosinone, lo sfogo del tecnico Massimiliano Alvini in conferenza: «Sono arrivati dei giocatori che io non ho chiesto»

Il Frosinone prosegue il suo cammino in Coppa Italia senza incontrare ostacoli, superando con un netto 4‑1 la Juve Stabia e confermando le buone sensazioni di questo avvio di stagione. Una vittoria larga, convincente, che però non ha impedito a Massimiliano Alvini di mantenere la sua consueta lucidità nel post‑partita: l’allenatore giallazzurro ha analizzato con attenzione la prestazione, evidenziando sia gli aspetti positivi sia alcune situazioni da migliorare, soprattutto nella fase difensiva.

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PAROLE SUL MERCATO – «Sono giocatori arrivati che io non ho chiesto, mi devo adattare alle caratteristiche. Bisogna sapersi adattare e lavorare– Mi sono spiegato male, volevo intendere che li devo allenare e conoscere. Il significato è quello: io non sono stato coinvolto, e con Castagnini siamo stati coinvolti su quelli che erano i giocatori dell’anno scorso che abbiamo confermato. Il resto sono tutti giocatori arrivati e tu, allenatore, devi capirne le caratteristiche. Ci vorrà del tempo, dei mesi, per poterli poi integrare e farli rendere al meglio»

VITTORIA E FASE DIFENSIVA – «Il resoconto della partita è che c’è un risultato positivo: il passaggio del turno. Questo era importante e significativo per poter dare un significato al lavoro fatto, quindi vincere era davvero importante. Sono contento di questo e della continuità dimostrata. Analizzando la partita abbiamo commesso qualche errore di troppo. Sulla fase difensiva abbiamo concesso di più oggi che con la Lazio, e va capito il motivo ma non sono preoccupato. Per i nuovi, bisogna metterli in condizione il prima possibile. Ancora non siamo al livello che voglio, c’è da lavorare tanto»