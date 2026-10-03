Calciomercato Roma, Endrick resta la priorità per gennaio

La Roma continua a lavorare sul talento brasiliano del Real Madrid Endrick: gradimento reciproco e contatti già avviati in vista del mercato invernale

La Roma continua a muoversi con decisione in vista della sessione invernale di calciomercato e uno dei nomi che resta in cima alla lista della dirigenza è quello di Endrick. L’attaccante brasiliano rappresenta uno dei profili maggiormente apprezzati dal club giallorosso per rinforzare il reparto offensivo a disposizione di Gian Piero Gasperini.

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Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il direttore sportivo Tony D’Amico considera il classe 2006 una vera priorità per gennaio. La Roma segue il giocatore già da diversi mesi e i contatti portati avanti nelle scorse settimane avrebbero prodotto segnali incoraggianti.

Calciomercato Roma, Endrick resta il primo obiettivo per rinforzare l’attacco

La società capitolina vede in Endrick un calciatore capace di garantire qualità, talento e prospettiva. Non si tratterebbe quindi soltanto di un innesto utile nell’immediato, ma anche di un investimento importante per il futuro.

A rendere la pista particolarmente interessante sarebbe inoltre il gradimento dello stesso attaccante e della sua famiglia. Il padre del brasiliano sarebbe favorevole a una soluzione che permetta al figlio di trovare maggiore continuità e un ruolo più centrale all’interno del progetto tecnico.

Endrick-Roma, il gradimento del brasiliano può favorire l’operazione

L’interesse sarebbe dunque reciproco. Endrick avrebbe già fatto sapere alle persone a lui vicine di considerare la Roma una possibilità concreta per il prosieguo della propria carriera.

Nella Capitale, inoltre, ritroverebbe il connazionale Wesley, elemento che potrebbe agevolarne l’inserimento all’interno dello spogliatoio e della nuova realtà.

La pista resta quindi aperta e potrebbe entrare nel vivo nelle prossime settimane. D’Amico proverà a sfruttare il gradimento del calciatore per costruire un’operazione che permetta alla Roma di regalare a Gasperini un rinforzo di grande prospettiva già a gennaio.