Zidane deluso dopo Francia Italia: «Meritavamo di più»

Il commissario tecnico della Francia Zidane analizza il pareggio contro l’Italia in Nations League: dalla gestione del possesso all’orgoglio per la prestazione dei Bleus

Zinedine Zidane non nasconde la propria amarezza dopo il pareggio della Francia contro l’Italia in Nations League. Intervenuto ai microfoni di TF1 al termine della sfida, il commissario tecnico francese ha sottolineato come, a suo giudizio, i Bleus avrebbero meritato qualcosa in più alla luce della prestazione offerta.

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Il tecnico ha comunque voluto elogiare l’atteggiamento della sua squadra, soffermandosi anche sugli aspetti da migliorare e sulle emozioni vissute nel ritorno allo Stade de France.

LA DELUSIONE PER IL RISULTATO – «Sono molto deluso, meritavamo di più, ma il calcio è così. Avremmo dovuto chiudere la partita, ma sono fiero dei miei giocatori. La prestazione è stata molto buona, i miei giocatori sono stati esemplari. Sono frustrato per loro perché hanno dato tutto».

IL POSSESSO NEL PRIMO TEMPO – «Abbiamo avuto il possesso nel primo tempo, ma era sterile. È quello che abbiamo cercato di correggere nell’intervallo. Per fare male all’avversario bisogna prendere gli spazi. Dal punto di vista della prestazione abbiamo messo in campo delle cose, loro hanno fatto il loro gioco, difensivo, ‘all’italiana’. Non siamo stati troppo in pericolo».

LA PRESTAZIONE DELLA FRANCIA – «Quando si sta bene per tutta la partita e si fanno cose positive, arriva un piccolo granello di sabbia che ci disturba un po’. Lucas Da Cunha deluso? No, io resto su tutto il resto. La cosa più importante è ciò che ho visto da tutti i miei giocatori. Sono molto soddisfatto. Possono essere fieri di quello che hanno fatto questa sera dal punto di vista della prestazione».

IL RITORNO ALLO STADE DE FRANCE – «Mi fa piacere, avremmo voluto regalare la vittoria a tutto un popolo. Questa sera non ci siamo riusciti, ora ci riposeremo per vincere la nostra quarta partita».