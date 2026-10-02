Mancini soddisfatto dopo Francia-Italia: «Volevo che fosse un altro passo avanti nel nostro percorso. Il mio centravanti preferito? Rispondo così»

Il CT azzurro commenta il pareggio per 1-1 allo Stade de France contro la squadra di Zidane: «Hanno difeso e attaccato da squadra»

Roberto Mancini promuove la sua Italia dopo il pareggio per 1-1 ottenuto allo Stade de France contro la Francia di Zinedine Zidane. Una partita di grande intensità, decisa dalle reti di Michael Olise su punizione e di Alessandro Bastoni, che ha permesso agli Azzurri di tornare a casa con un punto importante nella terza giornata di Nations League.

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Intervenuto ai microfoni della Rai nel post partita, il commissario tecnico azzurro ha sottolineato soprattutto la compattezza della squadra e la capacità del gruppo di restare dentro la gara anche nei momenti più complicati.

LA PROVA DELL’ITALIA – «Sapevamo che sarebbe stata durissima. Siamo stati bravi a concedere poco, abbiamo fatto delle cose ottime in una partita dura».

Mancini ha poi evidenziato l’atteggiamento collettivo della sua Nazionale, capace di soffrire, difendere e ripartire con ordine contro una squadra ricca di talento come la Francia.

IL PASSO AVANTI DEGLI AZZURRI – «Hanno difeso e attaccato da squadra: serata positiva. Esame di maturità? Volevo che fosse un altro passo avanti nel nostro percorso. Mi è piaciuto che sono riusciti a giocare, altre volte invece hanno sofferto. Tutto molto buono».

Successivamente, il CT dell’Italia è intervenuto anche ai microfoni di Sky Sport, tornando sull’importanza del risultato e sulla prestazione di Gianluigi Donnarumma, decisivo in più occasioni contro gli attaccanti francesi.

IL PESO DEL RISULTATO – «I risultati cambiano le opinioni. Quella di oggi era una partita difficile, Donnarumma ci ha salvato in alcune situazioni. Quando c’era da difendere lo abbiamo fatto da squadra contro una squadra incredibile».

In chiusura, Mancini ha parlato anche del futuro della Nazionale e del lavoro degli attaccanti, soffermandosi su Pio Esposito e Moise Kean, schierati ancora una volta dal primo minuto.

IL FUTURO DELLA NAZIONALE – «Questi ragazzi, lavorando, possono essere un’ottima nazionale. Ci saranno momenti in cui le cose andranno meglio e altre in cui andranno peggio. Il mio centravanti preferito? Lo sono tutti. Pio e Kean hanno lavorato molto, sono stati tutti bravi».

Il pareggio contro la Francia rappresenta così un altro segnale positivo per l’Italia, reduce dal successo contro la Turchia e ora chiamata a dare continuità al percorso intrapreso in Nations League.