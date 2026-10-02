Pagelle Francia Italia: Donnarumma quasi insuperabile, Bastoni leader e goleador! – I VOTI

Pagelle Francia Italia: i nostri voti ai protagonisti in campo allo Stade de France per la sfida di Nations League

Un’Italia coraggiosa, compatta e piena di personalità esce con un punto prezioso dallo Stade de France. Gli Azzurri di Roberto Mancini «rovinano» l’esordio casalingo di Zinedine Zidane sulla panchina della Francia, strappando un meritato 1-1 nella terza giornata di Nations League. Alla magia su punizione di Michael Olise risponde Alessandro Bastoni, ancora a segno dopo il gol contro la Turchia.

Francia-Italia, Kean spreca subito una grande occasione

L’avvio è sorprendente: ci si aspetta una Francia aggressiva, ma la prima grande chance è dell’Italia. Lancio di Frattesi per Sebastiano Esposito, cross al centro e occasione enorme per Kean, che da pochi passi calcia addosso a Maignan. La Francia prende poi possesso del pallone, ma fatica a trovare spazi contro una Nazionale ordinata e ambiziosa.

Nel finale di primo tempo è ancora l’Italia a sfiorare il vantaggio con Frattesi, servito dalla sponda di Pio Esposito: decisiva la deviazione di Jacquet.

Donnarumma monumentale, poi la perla di Olise

Nella ripresa la Francia alza il ritmo e trova un super Donnarumma, decisivo su Doué, Dembélé e poi su Olise. Il vantaggio francese arriva però su punizione: Fagioli stende Cherki al limite e Olise disegna un sinistro perfetto sotto l’incrocio per l’1-0.

Bastoni firma il pari, Upamecano espulso

Quando la gara sembra indirizzata, l’Italia reagisce: Bastoni aggredisce alto Da Cunha, recupera palla e batte Maignan con il mancino per l’1-1. Nel finale Upamecano viene espulso per doppio giallo dopo una trattenuta su Kean, mentre Donnarumma salva ancora su Camavinga. Migliore in campo il portiere azzurro, con Bastoni definitivamente ritrovato.

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FRANCIA (4-3-3): Maignan 6; Kalulu 6, Jacquet 6, Upamecano 5.5, Truffert 6; Cherki 5.5 (dal 76’ Camavinga 6), Da Cunha 5.5 (dall’87’ Lacroix sv), Rabiot 5.5; Olise 7, Dembelé 5.5, Doué 5.5 (dal 76’ Barcola). Ct: Zidane 6.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma 8; Kayode 6.5, Scalvini 6, Bastoni 7,5, Calafiori 6; Frattesi 6.5 (dal’80 Doumbia sv), Tonali 6 (dal 64’ Barella 6), Fagioli 6; Kean 5.5, P. Esposito 6.5 (dal 65’ Vergara 6.5), S. Esposito 6,5 (dall’80 Maldini sv). Ct: Mancini 6.5