Napoli, ko in amichevole: l'Avellino batte gli azzurri

Amichevole Napoli, l’Avellino si impone 2-0 contro gli azzurri: come è andato il test dei ragazzi di Allegri e quando tornano gli assenti

Prosegue la preparazione del Napoli in vista della ripresa del campionato, ma dall’allenamento congiunto disputato a Castel Volturno arriva un risultato che fa discutere. La formazione allenata da Massimiliano Allegri è stata infatti sconfitta per 2-0 dall’Avellino guidato da Alessandro Nesta, squadra impegnata nel campionato di Serie B.

Si tratta di un test dal valore relativo, soprattutto considerando le numerose assenze che hanno condizionato le scelte dell’allenatore azzurro, ma il ko contro gli irpini rappresenta comunque un segnale da analizzare in un momento delicato della stagione.

A decidere l’incontro sono state le reti di Venturi e Luca Di Maggio, centrocampista cresciuto nel settore giovanile dell’Inter e attualmente in prestito all’Avellino.

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Napoli in emergenza tra Nazionali e infermeria

Allegri ha dovuto fare i conti con una situazione decisamente complicata sul piano numerico. Ben dieci giocatori erano assenti perché impegnati con le rispettive Nazionali, privando il tecnico di molte delle principali risorse della rosa.

A questi si sono aggiunti diversi elementi alle prese con problemi fisici o programmi di recupero personalizzati. Tra i calciatori monitorati dallo staff medico figurano Frank Zambo Anguissa, centrocampista camerunese e punto fermo della mediana azzurra, Alex Meret, portiere titolare del Napoli, Leonardo Spinazzola, esterno sinistro di esperienza internazionale, e Scott McTominay, centrocampista scozzese attualmente in fase di recupero.

L’allenatore livornese ha così dato spazio a diversi giovani provenienti dalla Primavera guidata da Antonio Nocerino, oltre ad alcuni giocatori abitualmente presenti nella rotazione della prima squadra.

Le condizioni degli infortunati

La sosta verrà sfruttata soprattutto per recuperare gli elementi indisponibili. Le indicazioni più incoraggianti riguardano Meret, Spinazzola e Giovane, che sembrano vicini al rientro e puntano a tornare a disposizione per la sfida contro il Frosinone del 10 ottobre.

Situazione leggermente diversa per Anguissa, che necessita ancora di qualche giorno per smaltire completamente il problema muscolare accusato nelle scorse settimane.

Particolare attenzione è inoltre rivolta a McTominay. Il centrocampista dovrà sottoporsi a nuovi controlli specialistici nei prossimi giorni, passaggio fondamentale per completare il percorso di recupero e ottenere il via libera definitivo al ritorno in attività.

Obiettivo Frosinone

Al di là del risultato maturato contro l’Avellino, il vero focus del Napoli resta la ripresa del campionato. La sfida contro il Frosinone rappresenterà un passaggio importante per rilanciare le ambizioni della squadra e lasciarsi alle spalle un avvio di stagione caratterizzato da alti e bassi.

Per Allegri, la buona notizia è che nelle prossime settimane il gruppo dovrebbe progressivamente ritrovare molti dei propri protagonisti, consentendo al tecnico di lavorare finalmente con una rosa più vicina alla completezza.