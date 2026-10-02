caso Ronaldo: tensione al rientro della Nazionale, spunta il piano di pace

Caso Cristiano Ronaldo, tensione nel Portogallo: cosa è successo al rientro e le mosse della Federazione nei confronti di CR7

Non si placano le polemiche attorno al Portogallo e a Cristiano Ronaldo. A pochi giorni dal caso che ha coinvolto il capitano della Nazionale, l’ambiente lusitano continua infatti a essere attraversato da tensioni e discussioni, nonostante i risultati positivi ottenuti dalla squadra guidata da Jorge Jesus, allenatore portoghese chiamato a inaugurare un nuovo ciclo sulla panchina della selezione nazionale.

Dopo l’ultima sfida disputata contro la Danimarca, la Nazionale è rientrata in patria trovando un clima tutt’altro che sereno. All’aeroporto Francisco Sá Carneiro di Porto, alcuni sostenitori hanno manifestato il proprio malcontento nei confronti del commissario tecnico, contestandone apertamente le recenti decisioni e le dichiarazioni rilasciate sul caso Ronaldo.

Contestazione per Jorge Jesus al ritorno in Portogallo

L’arrivo della squadra è stato accompagnato da momenti di tensione che hanno richiesto anche l’intervento delle forze dell’ordine. Alcuni tifosi presenti hanno rivolto insulti al commissario tecnico, criticandolo soprattutto per la gestione della situazione che ha coinvolto Cristiano Ronaldo nelle ultime settimane.

La contestazione sarebbe proseguita anche mentre la squadra lasciava il terminal aeroportuale per raggiungere il pullman. In particolare, un sostenitore avrebbe continuato a prendere di mira Jorge Jesus per le scelte adottate nei confronti dell’attaccante dell’Al-Nassr, contribuendo ad alimentare un clima già particolarmente delicato.

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La Federazione vuole ricucire il rapporto con Ronaldo

Nel frattempo, la Federcalcio portoghese starebbe lavorando per favorire una distensione tra tutte le parti coinvolte. L’obiettivo principale è evitare che la vicenda si trasformi in una rottura definitiva con il giocatore più rappresentativo della storia del calcio portoghese.

Secondo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore e rilanciate da Marca, sarebbe previsto un incontro con Cristiano Ronaldo nel corso della prossima settimana. La volontà della Federazione è quella di riaprire il dialogo e gettare le basi per una riappacificazione, cercando di superare le incomprensioni emerse recentemente.

Ronaldo e Jorge Jesus, verso un confronto

Tra i punti più delicati della vicenda c’è la gestione tecnica del fuoriclasse portoghese. La scelta di lasciare Ronaldo in panchina per l’intera sfida contro la Norvegia aveva già generato discussioni e amplificato il malcontento del giocatore.

Proprio per questo motivo, il piano federale prevede un tentativo di riavvicinamento non soltanto tra il capitano e la Federazione, ma anche tra Ronaldo e Jorge Jesus. L’obiettivo è evitare che una delle storie più importanti del calcio internazionale si concluda tra polemiche e incomprensioni.

Del resto, il numero 7 rappresenta una figura simbolica per il Portogallo: con le sue reti e le sue prestazioni ha contribuito alla conquista dei maggiori successi della storia della Nazionale, tra cui un Campionato Europeo e due Nations League.

Per questo motivo, all’interno della Federazione prevale la convinzione che una storia così importante meriti un epilogo diverso. Le prossime settimane saranno decisive per capire se il dialogo riuscirà davvero a riportare serenità attorno alla Nazionale portoghese e al suo giocatore più iconico.

