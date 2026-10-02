Koné carica la Francia verso l’Italia: «Da giocatore della Roma voglio vincere»

Il centrocampista francese ha parlato ai canali ufficiali della Nazionale: sfida speciale allo Stade de France contro gli Azzurri

Manu Koné guarda con grande motivazione alla sfida tra Francia e Italia. Il centrocampista della Roma, intervenuto ai canali ufficiali della Nazionale francese, ha presentato il confronto contro gli Azzurri, una partita dal significato particolare anche per il suo legame diretto con la Serie A.

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Per Koné sarà una gara speciale sotto diversi punti di vista. Da una parte il ritorno allo Stade de France con la maglia della Francia, dall’altra la possibilità di affrontare tanti giocatori che conosce bene grazie alla sua esperienza nel campionato italiano. Il centrocampista non ha nascosto la voglia di vincere, sottolineando l’importanza dell’appuntamento per la Nazionale e per il commissario tecnico.

Koné tra Roma e Francia: la sfida contro l’Italia

Parlando del match contro l’Italia, Koné ha spiegato quanto questa partita sia sentita anche all’interno dello spogliatoio francese. Il centrocampista si aspetta inevitabilmente un clima particolare, tra battute e sfottò legati alla sua esperienza alla Roma, ma ha ribadito la centralità dell’obiettivo sportivo.

«Da giocatore della Roma voglio vincere contro l’Italia. Ci saranno tante battute e sfottò, ma al di là di questo so che è una partita importante per il Paese e per l’allenatore. Quindi vogliamo vincere. È questa la cosa più importante. So che sarà incredibile tornare allo Stade de France in questo modo. Spero che riusciremo a vincere. Chi porterei a visitare Roma? Maghnes Akliouche. Ne ha bisogno, deve aprirsi un po’ di più».

Francia-Italia, Koné punta alla vittoria

Le parole di Manu Koné confermano la grande attesa per una sfida storicamente ricca di significato. La Francia vuole dare continuità al proprio percorso e il centrocampista giallorosso si prepara a vivere una serata speciale, con l’obiettivo di lasciare il segno contro l’Italia davanti al pubblico dello Stade de France.