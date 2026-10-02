Ahanor lascia Coverciano: il difensore raggiunge l’Italia Under 21 verso la Polonia

Il giocatore del Crystal Palace non era partito con la Nazionale maggiore per Parigi: ora si unirà al gruppo di Baldini a Tirrenia
Honest Ahanor lascia Coverciano e si prepara a raggiungere la Nazionale Under 21. Il difensore del Crystal Palace, ex Atalanta, si unirà al gruppo azzurro rientrato nella notte al centro di preparazione olimpica di Tirrenia dopo la vittoria contro l’Armenia, arrivata grazie al gol decisivo di Cisse.
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Italia Under 21, Ahanor verso la sfida contro la Polonia
Per la squadra guidata da Baldini si apre ora una fase fondamentale del percorso europeo. Il prossimo impegno sarà infatti lunedì a Pescara contro la Polonia, una partita dal peso rilevante nella corsa alla qualificazione alla fase finale degli Europei Under 21.
L’arrivo di Ahanor rappresenta dunque un innesto importante per il gruppo azzurro, chiamato a dare continuità al risultato ottenuto contro l’Armenia. Il difensore era rimasto ad allenarsi a Coverciano dopo non essere partito con la Nazionale maggiore per Parigi, dove l’Italia affronterà la Francia allo Stade de France nella terza giornata di Nations League.
Ahanor dalla Nazionale maggiore all’Under 21
La scelta permette al classe giovane di continuare il proprio percorso in azzurro con l’Under 21, in una gara che può incidere in maniera significativa sul cammino dell’Italia. Dopo il successo contro l’Armenia, l’obiettivo della squadra di Baldini è confermare i segnali positivi e avvicinarsi alla qualificazione europea.