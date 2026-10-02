Manchester City, ricorso ufficiale contro la Premier League: il club contesta la decisione della Commissione indipendente. Il comunicato

I Citizens hanno confermato di aver presentato appello dopo il provvedimento della Commissione indipendente: il club ribadisce la propria innocenza

Nuovo capitolo nel caso Manchester City. Dopo la decisione della Commissione indipendente della Premier League, il club inglese ha confermato di aver presentato ufficialmente ricorso contro il provvedimento legato al procedimento disciplinare avviato dalla stessa Premier.

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La società campione d’Inghilterra ha diffuso una nota attraverso il proprio sito ufficiale, ribadendo la propria posizione e contestando diversi passaggi della decisione. Il Manchester City sostiene infatti che il provvedimento contenga errori rilevanti e ha annunciato la volontà di proseguire la propria battaglia nelle sedi competenti.

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Manchester City, presentato il ricorso contro la Premier League

Nel comunicato ufficiale, i Citizens hanno confermato tempi e modalità del ricorso presentato contro la decisione della Commissione.

«Il Manchester City Football Club conferma che alle 19:00 di giovedì 1° ottobre 2026 il Club ha presentato il proprio ricorso completo contro la decisione della Commissione della Premier League, relativa al procedimento disciplinare della Premier League».

Si tratta di un passaggio molto importante all’interno di una vicenda che continua a tenere banco nel calcio inglese e internazionale. Il club, dopo la pubblicazione della decisione, ha scelto dunque di muoversi formalmente presentando appello.

Il comunicato del Manchester City sulla decisione della Commissione

Nel proseguimento della nota, il Manchester City ha contestato in modo netto il contenuto del provvedimento, ribadendo la propria innocenza rispetto alle accuse mosse dalla Premier League.

«La posizione ferma del club è che, per molteplici motivi, la decisione contenga evidenti errori sostanziali di diritto, di principio e di fatto e che, pertanto, non sia attendibile. Il club si dichiara innocente rispetto alle accuse mosse dalla Premier League e sostiene di disporre di un’ampia mole di prove inconfutabili a sostegno di tutte le proprie posizioni in relazione a questo caso. Continueremo a rispettare il dovuto iter procedurale e, necessariamente, siamo limitati nella possibilità di fornire ulteriori commenti fino a quando tutti i procedimenti non saranno conclusi».

City-Premier League, la battaglia legale continua

La vicenda resta quindi aperta e destinata a proseguire nei prossimi passaggi procedurali. Il Manchester City ha scelto una linea chiara: contestare la decisione della Commissione e difendere la propria posizione, sostenendo di avere prove a supporto della propria innocenza.

La Premier League, dal canto suo, attenderà ora l’evoluzione del ricorso. Il caso continua a rappresentare uno dei dossier più delicati del calcio inglese, con possibili conseguenze sportive, economiche e regolamentari ancora tutte da definire.

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Il Manchester City presenta ricorso contro la decisione della Premier League e ribadisce la propria innocenza: la battaglia legale dei Citizens continua.