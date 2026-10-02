Ascoli, ufficiale il colpo Venuti: contratto fino al 2027 per l’ex difensore della Fiorentina

Il club marchigiano ha annunciato l’arrivo dello svincolato: decisivo il periodo di prova con la squadra di Tomei

Colpo dagli svincolati per l’Ascoli, che ha ufficializzato l’arrivo di Lorenzo Venuti. Il difensore, rimasto libero dopo le ultime esperienze professionali, riparte dunque dalla Serie B e si mette a disposizione della squadra guidata da Tomei.

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A comunicare l’operazione è stato lo stesso club marchigiano attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale. L’Ascoli ha annunciato l’accordo con il giocatore, che ha firmato un contratto valido fino al 30 giugno 2027.

Ascoli, il comunicato ufficiale su Lorenzo Venuti

Nel comunicato diffuso dal club si legge: «Ascoli Calcio 1898 FC S.p.A. comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Lorenzo Venuti, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2027».

Un innesto importante per la squadra marchigiana, che aggiunge esperienza, affidabilità e conoscenza del calcio italiano al proprio reparto difensivo. Venuti, cresciuto nel vivaio della Fiorentina, porta con sé un bagaglio significativo maturato tra Serie A e Serie B.

Venuti convince l’Ascoli dopo il periodo di prova

Come raccontato da Gianluca Di Marzio, il difensore si allenava già da alcune settimane con il gruppo di Tomei. Dopo un periodo di prova, Venuti ha convinto l’Ascoli a puntare su di lui e a formalizzare il tesseramento.

Per il club bianconero si tratta di un’operazione mirata, pensata per aumentare le alternative in difesa e dare maggiore solidità alla rosa in vista del prosieguo della stagione.