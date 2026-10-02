Spagna, De La Fuente cambia i convocati: out Ferran Torres

Spagna, tegola Ferran Torres: perché lascia il ritiro e chi è Carlos Espí, il nuovo convocato dal ct De La Fuente

Novità in casa Spagna in vista dei prossimi impegni di Nations League. Il commissario tecnico Luis De La Fuente, allenatore che ha guidato la Roja ai recenti successi internazionali, è stato costretto a modificare la lista dei convocati a causa di un problema fisico che ha colpito Ferran Torres, attaccante del Paris Saint-Germain e protagonista dell’ultimo Mondiale con la maglia della Nazionale spagnola.

Il giocatore ha infatti lasciato il ritiro della selezione iberica dopo aver accusato un fastidio alla caviglia che non gli consentirà di proseguire l’attività con il gruppo. Una tegola per De La Fuente, che perde uno degli elementi più esperti del reparto offensivo proprio nel momento cruciale della competizione.

Ferran Torres costretto al forfait

L’attaccante spagnolo aveva preso parte alla prima sfida del girone contro l’Inghilterra, restando in campo fino al 55° minuto prima di essere sostituito. Successivamente, nella gara contro la Croazia, era rimasto in panchina per tutto il match.

Le condizioni fisiche del giocatore sono state monitorate dallo staff medico della Nazionale, ma nelle ultime ore è stata presa la decisione di interrompere anticipatamente la sua esperienza in ritiro per consentirgli di recuperare al meglio.

L’assenza di Ferran Torres rappresenta una perdita importante per la Spagna, considerando il contributo fornito nelle ultime stagioni e il peso acquisito all’interno del gruppo.

De La Fuente punta sul talento di Carlos Espí

Per sostituire Ferran Torres, il commissario tecnico ha deciso di premiare uno dei giovani più interessanti del calcio spagnolo. La scelta è ricaduta su Carlos Espí, attaccante classe 2005 cresciuto nel Levante e recentemente emerso con la maglia del Real Madrid.

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COMUNICATO SPAGNA – “Questa la nota ufficiale in merito rilasciata dalla federazione spagnola: “Ferran Torres ha lasciato il ritiro della nazionale spagnola. L’internazionale valenciano, che gioca nel PSG, lamentava un fastidio alla caviglia sinistra. Inizialmente, questo non gli ha impedito di allenarsi e giocare, ma a causa della persistenza dei sintomi, si è deciso di escluderlo dalla squadra per dare priorità al suo recupero .

I medici della Federazione spagnola sono stati in costante contatto con lo staff medico del club fin dall’inizio del ritiro e l’intero processo è stato seguito congiuntamente. Pertanto, Luis de la Fuente ha deciso di convocare il nazionale Under 21 Carlos Espí per il ritiro della nazionale maggiore, in vista delle partite contro Repubblica Ceca e Croazia a Oviedo e Spalato“.