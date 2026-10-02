Inter, Calhanoglu vede il rientro: convocazione col Parma?

Infortunio Calhanoglu, novità sull’Inter: tempi di recupero e quando torna in campo. Si va verso la convocazione per la sfida contro il Parma

Buone notizie per l’Inter in vista della ripresa del campionato. Hakan Calhanoglu, centrocampista turco e punto di riferimento della mediana nerazzurra, è sempre più vicino al ritorno in campo dopo il problema fisico che lo aveva costretto a fermarsi nelle ultime settimane.

Il regista dell’Inter aveva accusato un risentimento all’adduttore della coscia destra, infortunio che gli ha impedito di prendere parte alle recenti sfide contro Udinese e Roma, oltre a costringerlo a rinunciare agli impegni con la Turchia durante la sosta per le Nazionali. Ora, però, i segnali che arrivano da Appiano Gentile sono incoraggianti e fanno crescere l’ottimismo in casa nerazzurra.

Calhanoglu torna gradualmente con il gruppo

Il percorso di recupero del centrocampista sta procedendo secondo programma. Nella giornata di venerdì il numero 20 nerazzurro ha svolto alcune esercitazioni insieme ai compagni, un passaggio importante che conferma i progressi registrati negli ultimi giorni.

Il piano dello staff medico prevede un rientro completo in gruppo a partire dall’inizio della prossima settimana. Un aggiornamento che rappresenta una notizia particolarmente positiva per l’Inter, considerando il peso che Calhanoglu ha assunto negli ultimi anni negli equilibri della squadra.

L’obiettivo è quello di consentire al giocatore di ritrovare la migliore condizione fisica prima del ritorno ufficiale in campo.

Inter-Parma nel mirino

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La sfida contro il Parma, primo impegno di Serie A dopo la pausa internazionale, potrebbe rappresentare l’occasione giusta per rivedere Calhanoglu tra i convocati.

Lo staff tecnico valuterà con attenzione le sue condizioni nei prossimi allenamenti, ma le sensazioni restano positive. L’eventuale rientro del centrocampista consentirebbe all’Inter di recuperare uno degli uomini chiave nella costruzione del gioco e nella gestione del possesso.

Stagione iniziata nel segno di Calhanoglu

Prima dello stop, il centrocampista turco aveva iniziato la stagione in maniera convincente. Le sue prestazioni nelle prime giornate di campionato erano state impreziosite anche da due reti messe a segno contro Monza e Cagliari, confermando ancora una volta la sua importanza all’interno dello scacchiere nerazzurro.

L’infortunio era arrivato dopo l’impegno europeo contro il Real Madrid, interrompendo un avvio di stagione particolarmente positivo.

Inter al lavoro anche sul rinnovo

Parallelamente al recupero fisico, la dirigenza nerazzurra continua a lavorare sul futuro del giocatore. Calhanoglu è infatti considerato uno dei pilastri del progetto tecnico e il club sta valutando i prossimi passi relativi al suo percorso in maglia interista.

Per il momento, però, la priorità resta il ritorno in campo. Se le prossime sedute confermeranno le buone sensazioni, Calhanoglu potrebbe tornare a disposizione già contro il Parma, regalando all’Inter un rinforzo prezioso per la ripresa della stagione.