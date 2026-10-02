Roma, stop Cristante: salta il Como, a rischio il Real Madrid

Il centrocampista giallorosso, già costretto a rinunciare alla Nazionale per una lombalgia, deve ora fare i conti con un’infiammazione al ginocchio destro

La Roma dovrà fare a meno di Bryan Cristante per la sfida di campionato contro il Como, in programma domenica 11 ottobre al Sinigaglia. Il centrocampista giallorosso, infatti, è alle prese con un’infiammazione al ginocchio destro rivelatasi più seria del previsto, che lo costringerà a saltare l’appuntamento. Lo stesso giocatore non aveva nemmeno raggiunto il ritiro della Nazionale nelle scorse settimane, rinunciando alla convocazione a causa di una lombalgia: al suo posto, il ct Roberto Mancini aveva scelto di richiamare Samuele Ricci.

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Stop fino a tre settimane

Secondo le prime valutazioni dello staff medico giallorosso, i tempi di recupero potrebbero oscillare tra le due e le tre settimane, con nuovi accertamenti strumentali previsti nei prossimi giorni per definire con maggiore precisione l’entità del problema. Si tratterebbe della prima assenza per infortunio del centrocampista dal gennaio 2025, segno di quanto il nuovo stop rappresenti un imprevisto per i piani di Gian Piero Gasperini.

Rischio anche per la sfida con il Real Madrid

Oltre alla gara di campionato, le condizioni di Cristante mettono seriamente in discussione anche la sua presenza nella sfida di Champions League contro il Real Madrid di José Mourinho, in programma mercoledì 14 ottobre all’Olimpico. Il centrocampista tenterà comunque un recupero lampo per essere a disposizione in una delle partite più attese della stagione, ma al momento la strada resta tutta in salita. In caso di assenza prolungata, Gasperini valuta le alternative a centrocampo, con Pisilli o De Roon pronti a completare la mediana al fianco di Koné.

