Spagna, De La Fuente esalta Yamal: «Ogni giorno è più maturo, è un piacere vederlo»

Il CT della Spagna ha parlato in conferenza stampa soffermandosi sul talento del Barcellona e sul caso Cristiano Ronaldo

Il commissario tecnico della Spagna, Luis De La Fuente, è intervenuto in conferenza stampa affrontando alcuni temi legati alla sua Nazionale e al momento dei protagonisti più attesi. Tra questi anche Lamine Yamal, talento del Barcellona e della selezione spagnola, sempre più centrale nel progetto tecnico delle Furie Rosse.

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Spagna, De La Fuente parla di Yamal

Il CT ha spiegato il motivo per cui Yamal viene utilizzato con continuità e ha sottolineato la crescita del giovane esterno, considerato ormai uno dei profili più importanti del calcio europeo.

«Yamal? Se viene schierato dall’inizio è perché crediamo che sia il momento in cui possa essere più influente. Ogni giorno è più maturo. È un piacere vederlo. Si vede che è una persona che accetta qualsiasi proposta».

Parole significative da parte di De La Fuente, che ha evidenziato non solo le qualità tecniche del giocatore, ma anche la sua disponibilità e la maturità con cui sta vivendo il percorso in Nazionale.

De La Fuente e il commento su Cristiano Ronaldo

Nel corso della conferenza stampa, il commissario tecnico della Spagna ha risposto anche a una domanda relativa a Cristiano Ronaldo, preferendo però non entrare nel merito della vicenda.

«Cristiano Ronaldo? Non posso esprimermi al riguardo perché non ho informazioni. Ogni situazione è unica e irripetibile».

Una risposta prudente da parte del CT spagnolo, concentrato soprattutto sul percorso della sua squadra e sulla gestione dei propri giocatori in vista dei prossimi impegni internazionali.