Napoli, tegola Favasuli per Allegri: c’è lesione! L’esito degli esami dopo l’infortunio con l’Italia U21

Il giovane esterno ha lasciato il ritiro dell’Italia Under 21 dopo l’infortunio rimediato contro l’Armenia: il comunicato ufficiale del club azzurro

Brutte notizie per Massimiliano Allegri e per il Napoli. Il tecnico azzurro dovrà fare i conti anche con l’infortunio di Costantino Favasuli, giovane esterno ex Catanzaro, costretto a lasciare anzitempo il ritiro della Nazionale Under 21.

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Il calciatore era stato giudicato indisponibile per la prossima gara degli Azzurrini contro la Polonia, dopo il problema accusato nel corso della sfida tra Armenia e Italia Under 21. Nelle ore successive è stato lo stesso Napoli, attraverso un comunicato ufficiale, a fare chiarezza sulle sue condizioni fisiche.

Infortunio Favasuli, la diagnosi del Napoli

Gli esami hanno evidenziato una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra, un problema muscolare che costringerà il giocatore a iniziare subito il percorso di recupero al centro sportivo del club.

Di seguito il comunicato ufficiale del Napoli sulle condizioni di Favasuli:

«Costantino Favasuli ha subìto, nel corso del match Armenia-Italia U21, un trauma muscolare riportando una lesione di secondo grado del retto femorale della coscia destra. Il calciatore azzurro inizierà da domani l’iter riabilitativo al SSC Napoli Training Center».

Napoli, Allegri perde Favasuli: tempi da valutare

Per Allegri si tratta di una nuova tegola in una fase delicata della stagione. Il Napoli seguirà l’evoluzione del recupero di Favasuli nei prossimi giorni, con i tempi di rientro che saranno valutati in base alla risposta del calciatore all’iter riabilitativo