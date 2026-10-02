Italia U21 di Baldini: infortunio per Favasuli e Fortini

Emergenza in casa Italia Under21: Baldini perde Favasuli e Fortini, arriva il comunicato della Federazione italiana

All’indomani del prezioso successo per 1-0 conquistato contro l’Armenia — firmato dal decisivo gol dell’attaccante di proprietà del Milan Alphadjo Cisse, promettente classe 2006 dotato di grande fiuto del gol e struttura fisica —, l’Italia Under 21 deve subito fare i conti con l’infermeria. Il Commissario Tecnico Silvio Baldini — allenatore di grande esperienza, noto per la spiccata personalità e l’impronta tattica a trazione offensiva — perde due pezzi pregiati della propria rosa per il prossimo impegno ufficiale.

Doppi test medici e addio al ritiro: le decisioni della FIGC

Come comunicato ufficialmente dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio, gli azzurrini Niccolò Fortini e Costantino Favasuli hanno lasciato il ritiro della Nazionale giovanile. I due esterni — Fortini, terzino sinistro di grande spinta e continuità, e Favasuli, cursore di fascia eclettico e dinamico — sono stati sottoposti ad accertamenti approfonditi. All’esito del consulto con lo staff medico azzurro, entrambi i calciatori sono stati valutati indisponibili per i prossimi impegni di qualificazione.

Per far fronte all’emergenza sulle corsie esterne, la FIGC ha prontamente provveduto a integrare il gruppo: al posto dei due infortunati si aggregherà alla squadra Honest Ahanor, giovane e talentuoso difensore d’ispirazione moderna, distintosi per atletismo e versatilità tattica.

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NOTA ITALIA – Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi. Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor.

Il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina una pedina in più per Silvio Baldini che questo pomeriggio ha differenziato i gruppi di lavoro, concedendo una seduta discarico alla squadra fra palestra e terapie”.