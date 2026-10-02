Formazioni ufficiali Francia Italia: le scelte di Zidane e Mancini

Gli Azzurri tornano in campo in Nations League dopo il successo contro la Turchia: allo Stade de France sfida alla Francia di Zidane. Le formazioni ufficiali

Dopo il successo ottenuto contro la Turchia, l’Italia di Roberto Mancini torna in campo per la terza giornata di Nations League. Gli Azzurri sono attesi da una sfida di altissimo livello contro la Francia di Zinedine Zidane, prima nel girone dopo due vittorie nelle prime due partite.

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Il calcio d’inizio di Francia-Italia è fissato per le ore 20:45 allo Stade de France, impianto dal valore simbolico enorme per Zidane. Proprio in quello stadio, infatti, Zizou sollevò la Coppa del Mondo nel 1998, scrivendo una delle pagine più importanti della storia del calcio francese.

Francia-Italia, il momento delle due Nazionali

La Francia arriva alla sfida forte di un percorso perfetto in Nations League: due vittorie in due giornate, entrambe per 1-0, contro Turchia e Belgio. Un avvio solido per la squadra di Zidane, che davanti al proprio pubblico cerca un altro risultato importante per consolidare il primato nel gruppo.

Percorso diverso per l’Italia, reduce prima dalla sconfitta contro il Belgio per 0-2 e poi dalla netta reazione sul campo della Turchia di Vincenzo Montella. A Bursa gli Azzurri si sono imposti per 1-4, con le reti di Bastoni, Frattesi, Kayode e Pio Esposito.

Le scelte di Mancini per Francia-Italia

Per la sfida dello Stade de France, Mancini conferma il 4-3-3 e punta ancora sui due fratelli Esposito nel tridente offensivo insieme a Kean. A centrocampo spazio a Tonali, Fagioli e Frattesi, mentre in difesa davanti a Donnarumma agiranno Kayode, Bastoni, Scalvini e Calafiori.

Formazioni ufficiali Francia-Italia

FRANCIA (4-3-3): Maignan; Kalulu, Jacquet, Upamecano, Truffert; Cherki, Da Cunha, Rabiot; Olise, Dembélé, Doué. CT: Zidane

A disposizione: in attesa

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Bastoni, Scalvini, Calafiori; Tonali, Fagioli, Frattesi; Kean, Pio Esposito, Se. Esposito. CT: Mancini

A disposizione: in attesa