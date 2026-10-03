Sebastiano Esposito dopo Francia Italia: «Questa maglia è un privilegio»

L’attaccante dell’Italia Sebastiano Esposito analizza il pareggio contro la Francia e ripercorre le difficoltà affrontate durante la sua carriera

Intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo l’1-1 dell’Italia contro la Francia, Sebastiano Esposito ha analizzato la prestazione degli azzurri soffermandosi anche sul proprio percorso personale. L’attaccante ha sottolineato l’orgoglio di indossare la maglia della Nazionale e la necessità di concedere tempo a un gruppo ancora giovane.

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LA PRESTAZIONE CONTRO LA FRANCIA – «Ho cercato di mettere in campo spirito e abnegazione, so che quando indosso questa maglia è un privilegio. Siamo un gruppo giovane, abbiamo bisogno di tempo. Nelle ultime due partite e anche col Belgio in alcuni tratti abbiamo fatto abbastanza bene, non è facile giocare contro questi campioni ma abbiamo fatto una grandissima partita. Potevamo fare meglio in alcuni frangenti, abbiamo fatto una buona gara».

IL PERCORSO PERSONALE – «Il mio percorso è stato un po’ turbolento, da quando avevo 16 anni ero più o meno a questi livelli, poi ho fatto il giro del mondo per tornarci, sono molto contento di essere tornato a questi livelli perché giocare contro questi campioni è veramente dura ma sono contento».

GLI ERRORI E IL FUTURO – «Gli errori fanno parte del passato e del percorso, li ho fatti e qualcuno mi ha aiutato a farli ma fa parte del gioco, sono molto contento, mi godo il momento ma tra tre giorni c’è un’altra partita ed è fondamentale affrontarla con voglia ed energia».