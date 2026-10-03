Donnarumma alla RAI: «Con la mentalità giusta possiamo competere con tutti»

Il portiere dell’Italia Donnarumma analizza il pareggio contro la Francia e sottolinea la crescita della squadra sul piano della personalità e della mentalità

Gianluigi Donnarumma ha parlato ai microfoni della Rai dopo il pareggio dell’Italia contro la Francia, soffermandosi sulla prestazione degli azzurri e sull’atteggiamento mostrato dalla squadra.

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LA PRESTAZIONE – «Sono contento di aver aiutato la squadra con la mia prestazione, ma l’importante è come siamo venuti qui a fare la partita e penso che il gol racchiuda la nostra prestazione. Venire qui e fare una partita del genere non capita a tutti».

LA MENTALITÀ – «Con la mentalità giusta, possiamo competere con tutti. Lo sai bene che la Francia ti mette lì e l’abbiamo fatto nel modo giusto, ma quando c’era da giocare abbiamo dimostrato che siamo forti».

IL GOL DELL’ITALIA – «Il gol racchiude la nostra mentalità».