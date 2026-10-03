Roma, Pellegrini vede il rientro: con il Como può tornare titolare

Lorenzo Pellegrini ha completato il recupero dopo il lungo stop e punta la sfida dell’11 ottobre contro il Como: Gasperini valuta il suo impiego dal primo minuto sulla trequarti

La Roma si prepara a ritrovare Lorenzo Pellegrini in un momento particolarmente delicato della stagione. Il centrocampista giallorosso, fuori da aprile a causa dell’infortunio che lo ha costretto a un lungo percorso di recupero, è ormai tornato stabilmente ad allenarsi con il resto del gruppo a Trigoria.

LEGGI ANCHE: le ultime notizie in Serie A

Il classe 1996 non indossa più la fascia da capitano, ma continua a rappresentare un elemento importante all’interno del progetto tecnico della squadra. Il rinnovo di contratto arrivato nel mese di agosto ha confermato la volontà della società di continuare a puntare su di lui. Adesso, però, per Pellegrini è arrivato il momento di ritrovare anche il campo e la continuità che gli sono mancati negli ultimi mesi.

Roma, Pellegrini può tornare in campo contro il Como

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il rientro ufficiale di Pellegrini dovrebbe avvenire in occasione di Como-Roma, gara in programma domenica 11 ottobre alle 12:30.

La principale novità riguarda però il possibile utilizzo del centrocampista dal primo minuto. Gian Piero Gasperini starebbe infatti prendendo seriamente in considerazione l’ipotesi di schierarlo subito nell’undici titolare, nonostante il lungo periodo trascorso lontano dalle partite ufficiali.

Roma, Gasperini pensa a Pellegrini sulla trequarti

L’idea tattica sarebbe quella di utilizzare Pellegrini nel ruolo di trequartista all’interno del 3-4-1-2, alle spalle della coppia offensiva composta da Paulo Dybala e Donyell Malen.

Una posizione nella quale l’ex capitano potrebbe mettere a disposizione le proprie qualità tecniche, diventando il collegamento tra centrocampo e reparto offensivo. Il suo compito sarebbe quello di accompagnare l’azione, cercare l’ultimo passaggio e garantire allo stesso tempo equilibrio durante la fase di non possesso.

Roma, Pellegrini ha circa un’ora di autonomia

Resta inevitabilmente da valutare la condizione atletica. Dopo diversi mesi senza gare ufficiali, Pellegrini avrebbe al momento circa un’ora di autonomia nelle gambe.

Un minutaggio che potrebbe comunque essere sufficiente per convincere Gasperini a lanciarlo dall’inizio contro il Como, per poi gestirne le energie nel corso della ripresa. Il ritorno del centrocampista offrirebbe alla Roma una soluzione tecnica in più in una zona decisiva del campo e potrebbe rappresentare un passaggio importante anche per lo stesso Pellegrini, chiamato a riconquistare gradualmente ritmo, fiducia e centralità.