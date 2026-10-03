Lecce, Baldassarre entra nel CDA: nuovo ruolo da amministratore per il dirigente salentino

Il club giallorosso ha annunciato l’ingresso di Mattia Baldassarre nel Consiglio d’Amministrazione con deleghe su brand, attività commerciali e sviluppo digitale

Mattia Baldassarre riparte dal Lecce. Dopo la separazione con il Ravenna, il dirigente salentino è pronto a iniziare una nuova esperienza all’interno della società giallorossa, con un ruolo centrale nella struttura dirigenziale del club pugliese.

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A comunicarlo è stata la stessa U.S. Lecce, che ha annunciato l’ingresso di Baldassarre nel CDA a partire dal 9 ottobre. Il dirigente assumerà il ruolo di amministratore e componente del Comitato Esecutivo, con deleghe specifiche legate allo sviluppo societario e alla crescita dei ricavi non sportivi.

Lecce, il comunicato ufficiale su Mattia Baldassarre

Nel comunicato diffuso dal club giallorosso si legge: «L’U.S. Lecce comunica che il 9 ottobre verrà cooptato all’interno del CDA il Dott. Mattia Baldassarre con il ruolo di amministratore e componente del Comitato Esecutivo, con deleghe relative ai rapporti bancari, alla valorizzazione del brand, allo sviluppo delle attività commerciali e digitali al fine di promuovere, in modo strutturato, l’implementazione dei ricavi non sportivi».

Un incarico di rilievo per Baldassarre, chiamato a contribuire alla crescita del Lecce non soltanto dal punto di vista gestionale, ma anche sul piano della valorizzazione del marchio e dello sviluppo commerciale.

Baldassarre torna a casa dopo l’esperienza al Ravenna

Per il dirigente si tratta anche di un ritorno particolarmente significativo. Baldassarre, originario di Lecce, torna infatti nella sua città dopo l’esperienza al Ravenna Calcio, dove ha maturato un percorso importante a livello dirigenziale.

La società pugliese ha sottolineato il valore del suo inserimento all’interno del modello di governance definito in estate: «Il dirigente salentino, originario di Lecce, dopo una brillante esperienza al Ravenna Calcio, andrà a completare il modello di governance scelto in estate dalla società che prevede una suddivisione delle funzioni tra le varie professionalità presenti all’interno del Comitato Esecutivo».

Con l’ingresso di Mattia Baldassarre, il Lecce rafforza dunque la propria struttura societaria e prosegue nel percorso di organizzazione interna avviato negli ultimi mesi.