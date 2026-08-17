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Rodri Barcellona: è fatta! Affare da oltre 70 milioni per il Pallone d’Oro spagnolo, c’è un retroscena che ha indirizzato la fumata bianca
Rodri Barcellona: accordo trovato per un affare da oltre 70 milioni per lo spagnolo, dettagli e retroscena
Il Barcellona piazza un colpo da novanta per il proprio centrocampo, definendo nei minimi dettagli l’arrivo di Rodri dal Manchester City. La trattativa tra la società catalana e la dirigenza britannica è ormai giunta alle battute finali, con i blaugrana pronti ad abbracciare il capitano della selezione spagnola campione del mondo in carica. Secondo quanto riportato dalla testata The Athletic, i due club hanno raggiunto un’intesa sulla base di una cifra complessiva che potrà raggiungere i 76,5 milioni di euro.
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Le cifre dell’operazione: quota fissa e bonus
L’impalcatura economica del trasferimento è stata strutturata per soddisfare le pretese finanziarie dei Citizens. L’accordo prevede che il Barcellona garantisca un versamento iniziale di 60 milioni di euro come parte fissa. A questo importo andranno ad aggiungersi 11,5 milioni di euro di bonus, considerati di facile conseguimento. La somma finale potrà toccare il tetto dei 76,5 milioni di euro complessivi grazie ad altri 5 milioni di euro legati a bonus, che matureranno al raggiungimento di determinati traguardi personali dell’atleta e ai risultati sportivi ottenuti dalla squadra nel corso delle prossime edizioni delle competizioni nazionali ed europee.
Il fattore contratto e la spinta decisiva del giocatore
Per la società inglese si tratta di un addio di primissimo piano, maturato principalmente in virtù delle dinamiche contrattuali del mediano. Con il vincolo dell’iberico in scadenza il prossimo 30 giugno, la proprietà del Manchester City ha preferito monetizzare l’uscita del proprio regista anziché rischiare di vederlo partire a parametro zero al termine della stagione.
Un peso fondamentale nel buon esito della negoziazione è stato esercitato dalla volontà di Rodri, da tempo determinato a far ritorno nel massimo campionato spagnolo per sposare il progetto tattico del club culé. I dirigenti catalani hanno garantito al giocatore un contratto quadriennale con scadenza fissata al 30 giugno 2030. Nel corso dei prossimi giorni verranno completati gli ultimi passaggi burocratici, dallo scambio della documentazione alle visite mediche di rito, propedeutiche alla firma ufficiale che darà il via al nuovo capitolo della carriera del forte centrocampista.