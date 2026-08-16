Calciomercato Torino, la risposta dei granata all’offerta del Salisburgo per Njie: c’è già l’ok del giocatore ma…

Calciomercato Torino, dopo l’offerta del Salisburgo il club granata ha risposto così per Alieu Njie. Tutti i dettagli

Il Salisburgo muove un passo importante per assicurarsi Alieu Njie, presentando una proposta formale sul tavolo del Torino per rilevare a titolo definitivo il talento dell’esterno offensivo. La società appartenente al gruppo Red Bull ha avanzato una proposta da 12 milioni di euro di base fissa, a cui si aggiunge una clausola del 25% sulla futura rivendita in favore dei granata, confermando la ferma volontà di chiudere l’operazione nel breve periodo secondo Nicolò Schira.

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L’intesa con il calciatore: contratto fino al 2031

Sul versante del giocatore, la negoziazione ha già registrato un passaggio determinante per la felice riuscita dell’affare. Il giovane attaccante ha infatti trovato un accordo totale sui termini personali con il club austriaco, cogliendo con grande entusiasmo l’opportunità di trasferirsi in una realtà rinomata a livello mondiale per la crescita e la valorizzazione dei profili emergenti.

Per testimoniare la centralità del ragazzo all’interno del nuovo corso tecnico, la dirigenza del Salisburgo ha formulato una proposta contrattuale di durata pluriennale, con una scadenza fissata al 2031. La prospettiva di cimentarsi costantemente sul palcoscenico europeo e di inserirsi in un sistema di gioco ad alta intensità ha spinto l’ala a dare priorità assoluta all’opzione austriaca.

La richiesta del Torino e i colloqui in corso

Nonostante il sensibile avvicinamento dell’atleta alla compagine austriaca, la fumata bianca necessita ancora di un ulteriore passaggio strategico tra le società. La dirigenza del Torino giudica l’offerta ricevuta un’ottima base di partenza, ma richiede un conguaglio economico più alto prima di concedere l’autorizzazione finale alla cessione del proprio gioiello.

I colloqui tra i vertici societari proseguono a ritmo serrato per ridurre la distanza tra la valutazione dei piemontesi e la cifra garantita dal Salisburgo. Sebbene la percentuale sulla futura rivendita garantisca al club italiano un potenziale ritorno economico negli anni a venire, la dirigenza intende massimizzare l’incasso immediato per poi reinvestire sul mercato. Le prossime ore si preannunciano infuocate per stabilire se la compagine targata Red Bull effettuerà il rilancio decisivo per sbloccare definitivamente la trattativa.