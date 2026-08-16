Liverpool e Tottenham infiammano il calciomercato della Premier League! Cosa sta succedendo sull’asse Barcola-Gakpo. Ultimissime novità

Barcola e Gakpo sono al centro dell’asse Liverpool e Tottenham in questo calciomercato della Premier League! Cosa sta accadendo

Il fermento del mercato in Premier League si concentra su due maxi operazioni che potrebbero presto stravolgere gli equilibri della stagione calcistica. Le attenzioni mediatiche e dei tifosi sono attualmente tutte rivolte ai futuri di Bradley Barcola e Cody Gakpo. Le due complesse trattative, portate avanti in maniera parallela ma del tutto indipendente da Liverpool e Tottenham, hanno ormai superato uno scoglio di fondamentale importanza: l’assenso totale ed entusiasta dei diretti interessati secondo Fabrizio Romano.

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I Reds puntano su Barcola: intesa totale con il giocatore

La dirigenza del club del Merseyside ha spinto sull’acceleratore per assicurarsi le prestazioni del talentuoso esterno offensivo francese. I vertici del Liverpool hanno infatti blindato un accordo con l’entourage del francese. Barcola ha espresso in maniera inequivocabile la propria ferma volontà di trasferirsi ad Anfield, trovando una quadra perfetta su tutti i termini personali del suo futuro contratto, dall’ingaggio alla durata del vincolo. La volontà del calciatore è chiara e l’aspetto individuale della negoziazione non rappresenta più alcun tipo di criticità.

Il Tottenham accelera per Gakpo: patti chiari sull’ingaggio

Un copione praticamente speculare si sta verificando anche per quanto riguarda l’asse che porta nella capitale inglese. Il Tottenham ha individuato in Cody Gakpo il rinforzo ideale per aggiungere fisicità, qualità e duttilità al proprio reparto d’attacco. Anche in questo specifico scenario, gli Spurs hanno incassato un fondamentale via libera da parte dell’olandese. Non esiste alcun problema a livello personale tra il club londinese e l’esterno, il quale ha già accettato con entusiasmo la destinazione e concordato le basi del proprio stipendio.

Il nodo dei cartellini: decisivi i prossimi dialoghi finanziari

Nonostante il via libera totale da parte dei due calciatori, le rispettive fumate bianche restano vincolate a un ultimo passaggio cruciale. Entrambi gli affari, allo stato attuale delle cose, dipendono in via del tutto esclusiva dal raggiungimento di un solido accordo finanziario tra le società coinvolte.

Le dirigenze stanno lavorando alacremente, limando le fisiologiche distanze relative ai costi dei cartellini, alla delicata struttura dei pagamenti e all’inserimento dei bonus. Il Liverpool preme per sbloccare in tempi brevi la pratica Barcola con il Psg, mentre il Tottenham profonde ogni sforzo economico per strappare il sì definitivo su Gakpo proprio dei Reds. I prossimi giorni si preannunciano determinanti per tramutare queste strette di mano verbali in trasferimenti ufficiali di altissimo profilo per il calcio d’oltremanica.