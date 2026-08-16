Calciomercato Juve: SOS portiere, si entra nel vivo! Dibu Martinez, Vicario, Suzuki, Ederson e Atubolu: cosa sta succedendo davvero. Il punto nome per nome

Calciomercato Juve: chi sarà il nuovo portiere bianconero? Il punto su Dibu Martinez, Vicario, Suzuki, Ederson e Atubolu: tutte le novità

La Juventus prosegue la propria attenta riflessione per individuare l’estremo difensore ideale a cui affidare la porta in vista della nuova stagione. La dirigenza bianconera sta vagliando con estrema cautela le opzioni presenti sul mercato internazionale, evitando forzature o mosse azzardate che potrebbero compromettere gli equilibri tecnici ed economici del club.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

La situazione Dibu Martínez e l’incognita sulle condizioni fisiche

Tra i profili finiti sotto la lente d’ingrandimento dei dirigenti torinesi è tornato anche quello di Emiliano “Dibu” Martínez, numero 1 dell’Aston Villa e campione del mondo con l’Argentina. Tuttavia, l’eventuale affondo per il portiere sudamericano è strettamente subordinato alle sue garanzie di tenuta atletica.

A fare il punto esatto della trattativa è stato l’esperto di mercato Fabrizio Romano: «La Juve ha chiamato l’Aston Villa e si è informata sulla questione Dibu Martinez. Ma più che sulla cessione dell’argentino, è in corso una valutazione fisica. Sia i Villans che il giocatore stesso stanno verificando il perché questo dolore che ritorna al dito. Nel caso in cui il problema dovesse essere serio, in quel caso i bianconeri non procederanno. Oggi il discorso è una chiamata per informarsi, ma non è una possibilità concreta».

L’integrità fisica del candidato rappresenta infatti il requisito vincolante per l’apertura di una negoziazione formale, spingendo la Vecchia Signora a non compiere passi azzardati in assenza di rassicurazioni mediche totali.

Da Ederson e Vicario al giovane Atubolu: le alternative sul taccuino

Per non farsi cogliere impreparata, la società bianconera continua a mantenere vivi i contatti per diversi profili di rilievo nel panorama europeo. Come ricostruito: “Il nome di Ederson è stato proposto. Vedremo se Vicario ritornerà una opportunità last minute. Atubolu del Friburgo continua ad essere in stand by con lui che continua a sperare nella Juventus“.

Il ventaglio dei candidati spazia dunque da figure di grande esperienza internazionale come Ederson e Guglielmo Vicario (il cui nome potrebbe tornare d’attualità nelle ultime battute della sessione) fino a profili di prospettiva come Noah Atubolu, giovane talento del Friburgo che gradirebbe un trasferimento a Torino. I prossimi giorni si preannunciano decisivi per capire quali sondaggi esplorativi si trasformeranno in vere trattative, con l’obiettivo prioritario di assicurare alla retroguardia bianconera un numero uno solido e di assoluta affidabilità.