Lecce, il retroscena su Geubbels: i salentini lo seguivano già un anno fa, ora la nuova occasione in Serie A

Lecce-Geubbels, svelato il retroscena: il centravanti francese era già stato seguito dai giallorossi prima del passaggio al Paris FC

Il Lecce aveva messo gli occhi su Willem Geubbels già un anno fa. A svelare il retroscena di mercato è TMW, che ha ricostruito il percorso dell’attaccante francese fino al recente approdo in giallorosso.

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All’epoca Geubbels vestiva la maglia del San Gallo e aveva attirato l’attenzione di numerosi club grazie a un rendimento particolarmente positivo. Il centravanti aveva iniziato la stagione con 3 gol nelle prime 3 partite, chiudendo poi l’annata con 14 reti in 31 presenze nella Super League svizzera.

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Lecce, Geubbels era già nel mirino un anno fa

Le prestazioni del francese avevano acceso l’interesse di diverse società italiane. Oltre al Lecce, sul giocatore si erano mosse anche Parma, Udinese e Verona, con quest’ultimo particolarmente attivo nella corsa al suo cartellino.

Sul fronte internazionale si erano fatti avanti anche club francesi. Alla fine fu però il Paris FC ad accelerare in maniera concreta, entrando in trattativa con il San Gallo.

La richiesta iniziale degli svizzeri era di circa 7 milioni di euro più bonus, ma con il passare delle settimane la valutazione salì fino a raggiungere quota 10 milioni. Una cifra che il club parigino decise di investire per portarlo in Ligue 1.

Geubbels, l’esperienza al Paris FC e il ritorno del Lecce

Il trasferimento nella capitale francese avrebbe dovuto rappresentare un ulteriore salto di qualità nella carriera di Geubbels. Il rendimento, però, non è stato quello sperato: 24 presenze e 5 gol, numeri che hanno portato il Paris FC a valutare una nuova cessione.

A quel punto è tornato alla carica proprio il Lecce, che aveva già seguito con attenzione il giocatore dodici mesi prima. I salentini sono riusciti questa volta a chiudere l’operazione per una cifra sensibilmente inferiore rispetto a quella investita dal Paris FC, circa la metà dei 10 milioni versati in precedenza.

Lecce, Geubbels cerca il definitivo rilancio

Quella di Geubbels resta una carriera accompagnata da grandi aspettative. Nel 2018 era stato indicato come uno dei possibili eredi di Kylian Mbappé ed era stato valutato circa 20 milioni di euro, prima di attraversare alcune stagioni complicate.

Ora, nel giorno del suo 25° compleanno, il Lecce gli offre una nuova occasione per rilanciarsi. Dopo anni di promesse e passaggi importanti, Geubbels proverà in Serie A a dimostrare definitivamente il proprio valore.