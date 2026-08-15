Al Ettifaq, ufficiale l’arrivo di Messi: ma non è Lionel, ecco chi è Rayane Messi

Al Ettifaq, il club saudita annuncia Rayane Messi: il classe 2007 lascia lo Strasburgo e vola in Arabia Saudita. Ecco di chi si tratta

L’Al Ettifaq ha ufficializzato l’ingaggio di Messi. Una notizia che, a prima vista, potrebbe far pensare immediatamente a Lionel Messi, ma il protagonista dell’operazione è un altro: si tratta di Rayane Messi, esterno offensivo classe 2007 proveniente dallo Strasburgo.

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Il trasferimento è stato annunciato ufficialmente dai club coinvolti e rappresenta una nuova tappa nella giovane carriera del talento francese, che lascia così il calcio europeo per trasferirsi in Arabia Saudita.

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Chi è Rayane Messi, il nuovo acquisto dell’Al Ettifaq

Nato a Sèvres, nella periferia di Parigi, Rayane Messi ha origini internazionali. Il padre, Zacharie Messi Tanfouri, è originario del Camerun e ha radici sudanesi, mentre la madre proviene dalla Tunisia.

Il giovane attaccante è cresciuto calcisticamente in Francia e ha frequentato anche il prestigioso centro federale di Clairefontaine, una delle strutture più importanti nella formazione dei talenti francesi.

Messi è inoltre già entrato nel giro delle selezioni giovanili della Francia, vestendo le maglie delle Nazionali Under 16, Under 17 e Under 19.

Dal Digione allo Strasburgo: i primi record di Rayane Messi

Nel 2022 ha firmato il suo primo contratto con il Digione, club con il quale ha rapidamente fatto parlare di sé. A 16 anni, 10 mesi e 13 giorni è diventato il più giovane calciatore della storia della società a scendere in campo con la prima squadra.

Soltanto una settimana più tardi è arrivato un altro primato: quello di più giovane marcatore nella storia del Digione.

Le sue prestazioni hanno attirato successivamente l’attenzione dello Strasburgo, che ha deciso di puntare sul suo talento prima del trasferimento in Arabia Saudita.

Messi in Arabia Saudita: possibile incrocio con Ronaldo

Il passaggio all’Al Ettifaq aggiunge così un nome particolarmente curioso al panorama saudita. Il cognome inevitabilmente richiama Lionel Messi e alimenta anche il gioco degli incroci con Cristiano Ronaldo, ormai simbolo del calcio in Arabia Saudita.

Non sarà però il duello tra le due leggende che molti tifosi avrebbero immaginato: il nuovo Messi del campionato saudita è Rayane, uno dei giovani profili più interessanti della scuola francese.