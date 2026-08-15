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Mercato Fiorentina, pressing su Bakayoko del Lipsia e Cancellieri! Paratici vuole regalare anche un esterno offensivo a Grosso
Mercato Fiorentina, Bakayoko del Lipsia e Cancellieri sono i due nomi di Paratici per occupare la casella di nuovo esterno offensivo viola
La Fiorentina si conferma tra le società più attive e operative in questa sessione estiva di calciomercato. La dirigenza viola è al lavoro per completare lo scacchiere tattico a disposizione dello staff tecnico, individuando nell’ingaggio di un nuovo esterno offensivo la priorità assoluta per rinforzare il reparto d’attacco prima della chiusura formale delle trattative.
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La pista Johan Bakayoko: il nodo con il Lipsia
In cima alla lista dei desideri della società toscana continua a esserci il profilo di Johan Bakayoko. Come evidenziato dalle colonne del Corriere dello Sport-Stadio, l’attaccante belga rappresenta la prima scelta per il ruolo di ala, grazie alla sua straordinaria velocità, all’abilità nel puntare l’uomo e alla capacità di creare superiorità numerica sulle corsie esterne.
L’operazione con il Lipsia, tuttavia, presenta elementi di forte complessità: la società tedesca non ha ancora maturato la piena intenzione di privarsi del calciatore e servirà un importante lavoro di diplomazia di mercato per convincere il club di Bundesliga a concedere il via libera alla cessione.
L’alternativa italiana: la candidatura di Matteo Cancellieri
Qualora le negoziazioni per la pista estera dovessero incontrare un punto di arresto, la dirigenza gigliata ha già pronto un piano di riserva nel campionato italiano. Tra i profili attenzionati rimane infatti da non scartare il nome di Matteo Cancellieri, giocatore di proprietà della Lazio con un contratto in scadenza nel 2027.
Il profilo del classe 2002 viene valutato con grande attenzione per diverse ragioni:
- Conoscenza della Serie A: L’esperienza maturata nel massimo campionato italiano garantisce un inserimento immediato negli schemi della squadra senza necessità di lunghi tempi di adattamento.
- Duttilità tattica: Capace di agire su entrambe le fasce, l’esterno offre ampie garanzie per alternare le soluzioni d’attacco a gara in corso.
- Sostenibilità economica: La situazione contrattuale con la società biancoceleste rende l’operazione accessibile a condizioni favorevoli per le casse del club.
Le prospettive per le ultime ore di trattativa
L’esigenza di regalare un rinforzo per le corsie laterali risponde alla precisa volontà di alzare l’indice di qualità e la profondità dell’organico in vista delle numerose sfide stagionali. I prossimi giorni si preannunciano decisivi, con la dirigenza della Fiorentina pronta ad affondare il colpo definitivo non appena si presenterà l’opportunità più congrua.