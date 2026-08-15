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Il Monza blocca Ohis Felix Uduokhai: chi è il nuovo colpo dei brianzoli dal Besiktas. La sua storia e le sue caratteristiche tecniche
Chi è Ohis Felix Uduokha, nuovo difensore dei brianzoli dal Besiktas. Storia e identikit tecnico
Il Monza muove un passo decisivo sul mercato e blocca Ohis Felix Uduokhai, difensore centrale di proprietà del Beşiktaş. Secondo Matteo Moretto, la dirigenza brianzola ha raggiunto un’intesa di massima con la società turca per definire il trasferimento del calciatore, superando la concorrenza e assicurandosi un innesto di spessore per la linea difensiva.
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La carriera: dalla Bundesliga alle selezioni tedesche
Nato in Germania nel 1997 da padre nigeriano e madre tedesca, Ohis Felix Uduokhai muove i suoi primi passi calcistici nel settore giovanile del 1860 Monaco, club con cui esordisce tra i professionisti. Le sue prestazioni da predestinato attirano l’attenzione del Wolfsburg, che lo acquista nel 2017 consentendogli di debuttare in Bundesliga.
La definitiva maturazione del centrale avviene però con la maglia dell’Augsburg. In Baviera diventa una colonna portante della squadra, collezionando oltre 120 presenze nel massimo campionato tedesco e dimostrando grande continuità. Il suo rendimento gli permette di conquistare la maglia della Nazionale tedesca Under 21 — con cui vince l’argento europeo nel 2019 — e la chiamata per la selezione olimpica a Tokyo, prima dell’approdo nel campionato turco al Beşiktaş.
Caratteristiche tecniche: forza fisica e piede mancino
Dal punto di vista tattico, Uduokhai rappresenta un profilo completo ed eclettico, capace di alzare notevolmente il livello del reparto arretrato:
- Centrale mancino di impostazione: La capacità di impostare l’azione con il piede sinistro garantisce pulizia e linearità nella prima costruzione dal basso, una dote particolarmente ricercata nel calcio moderno.
- Stazza imponente e gioco aereo: Grazie ai suoi 193 centimetri di altezza, il calciatore si distingue per la netta dominanza nei duelli aerei e nella protezione dell’area di rigore sulle palle inattive.
- Duttilità e marcatura: A suo agio sia in una difesa a tre sia in una retroguardia a quattro, fa della forza fisica nei contrasti, della velocità sul lungo e del senso della posizione i suoi principali punti di forza.
L’imminente arrivo di Uduokhai regala al Monza un elemento dotato di esperienza internazionale, atletismo e fisicità, pronto a inserirsi rapidamente nei meccanismi della squadra.