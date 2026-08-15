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Rodri vicinissimo al Barcellona, affare in dirittura d’arrivo col Manchester City! Cifre e dettagli della maxi operazione per il Pallone d’Oro spagnolo
Rodri ad un passo dal Barcellona, è quasi fatta col Manchester City! Cifre e dettagli dell’affare per lo spagnolo
Il Barcellona muove un passo decisivo verso quello che si preannuncia come uno dei colpi più altisonanti della sessione di mercato. La trattativa per portare Rodri in maglia blaugrana è ormai arrivata alla fase finale, con le negoziazioni tra i dirigenti catalani e il Manchester City entrate nel vivo dopo intensi giorni di colloquio. L’obiettivo della società catalana è definire l’intesa definitiva nelle prossime ore, formalizzando un investimento imponente per consegnare all’organico un profilo di caratura mondiale secondo Matteo Moretto.
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Le cifre dell’operazione: oltre 70 milioni tra fisso e bonus
Dal punto di vista economico, le due società stanno limando gli ultimi dettagli per raggiungere la definitiva fumata bianca. L’operazione complessiva porterà nelle casse dei Citizens una cifra superiore ai 70 milioni di euro, sapientemente distribuita tra una quota fissa di base e una serie di corrispettivi variabili legati ai bonus.
Un sacrificio finanziario di primo piano per la dirigenza del Barcellona, disposta a compiere uno sforzo economico notevole pur di assicurarsi un calciatore capace di alzare in maniera immediata il livello di qualità, esperienza e solidità tattica del proprio centrocampo.
L’innesto perfetto per la mediana blaugrana
L’acquisto di Rodri risponde a un’esigenza tattica precisa all’interno dello scacchiere catalano. Considerato uno dei migliori interpreti al mondo nel ruolo di mediano metodista, il perno della nazionale spagnola rappresenta l’innesto ideale per la filosofia di gioco del Barcellona per diverse ragioni:
- Visione di gioco e tempi di manovra: Dotato di straordinaria intelligenza tattica, il giocatore garantisce equilibrio, pulizia nel palleggio e una lettura magistrale dei ritmi della partita.
- Fisicità e protezione difensiva: Oltre alle qualità tecniche, il centrale assicura un contributo fondamentale in termini di struttura fisica e recupero palla, offrendo copertura ideale alla linea difensiva.
- Pedigree internazionale e leadership: Vincitore di trofei di massimo prestigio, il tesserato porta in dote una personalità carismatica essenziale nei momenti cruciali della stagione.
Risvolti imminenti per il mercato internazionale
L’uscita di un elemento di tale rilevanza obbligherà anche il Manchester City a valutare le proprie mosse di mercato per la mediana, mentre in casa catalana si attende soltanto il via libera definitivo per pianificare l’arrivo del calciatore in Spagna, l’iter delle visite mediche di rito e la successiva sottoscrizione del contratto. Salvo clamorosi colpi di scena, il ritorno in La Liga dell’asso spagnolo si avvia verso la sua felice conclusione.