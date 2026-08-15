Napoli, Gabriel Jesus resta un obiettivo concreto: prima servono le uscite di Lang e Lucca

Napoli, Manna lavora agli incastri per l’attacco: Gabriel Jesus piace, ma il mercato in uscita resta decisivo. Ecco la situazione

Il Napoli continua a lavorare per completare il reparto offensivo e il nome di Gabriel Jesus resta uno dei più interessanti sul tavolo. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione con l’Arsenal non sarebbe affatto impossibile, ma prima il club azzurro dovrà creare spazio sia a livello economico sia all’interno della rosa.

🌐 Calcio News 24 sempre con te su Google Seguici su Google News per non perdere nemmeno una notizia di calciomercato e i risultati in tempo reale. Seguici Ora

La partenza di Romelu Lukaku ha già permesso di alleggerire il monte ingaggi di circa 11 milioni lordi, ma potrebbe non bastare. Il direttore sportivo Giovanni Manna considera Gabriel Jesus un profilo ideale per aggiungere qualità, esperienza e duttilità all’attacco.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Napoli, Gabriel Jesus può lasciare l’Arsenal

Il brasiliano ha un contratto con l’Arsenal fino al 2027 e potrebbe essere uno dei giocatori sacrificati nel rinnovamento della rosa londinese. Anche Mikel Arteta ha lasciato aperta la porta ad alcune cessioni: «Sono contento dei giocatori che ho, ma dobbiamo accettare che qualcuno andrà via».

Gabriel Jesus percepisce circa 6 milioni di euro a stagione, mentre la sua valutazione sarebbe inferiore ai 20 milioni. L’idea Napoli lo attirerebbe anche per la possibilità di ritrovare Kevin De Bruyne, con cui ha condiviso anni importanti al Manchester City.

Napoli, Lang e Lucca possono liberare spazio

Uno dei possibili partenti è Noa Lang. L’Ajax potrebbe tornare con forza sull’olandese dopo aver incassato cifre importanti sul mercato, mentre restano sullo sfondo anche Galatasaray e Atalanta.

Lang preferirebbe comunque una cessione a titolo definitivo piuttosto che un nuovo prestito.

Anche Lorenzo Lucca non viene considerato incedibile. La doppietta nell’amichevole contro l’Aris Salonicco ha aumentato la sua visibilità, ma davanti a una proposta ritenuta adeguata il Napoli potrebbe aprire alla partenza.

Napoli, anche Zeballos aspetta

Gli incastri riguardano pure Exequiel Zeballos. Il Napoli avrebbe già raggiunto l’intesa per il giocatore, ma prima deve liberare una casella nella rosa. Nel frattempo il Celta Vigo resta vigile.

Il quadro è quindi chiaro: Gabriel Jesus resta una possibilità concreta, ma il Napoli deve prima completare almeno una o due uscite. Solo allora Manna potrà tentare l’affondo definitivo per regalare ad Allegri un altro rinforzo di alto livello.