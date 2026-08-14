Ciro Immobile si ritira: il Paris FC saluta il bomber italiano. Le tappe più significative della sua carriera ricca di gol

Ciro Immobile dice addio al calcio a 36 anni: dagli inizi alla Juventus fino ai record con la Lazio e al trionfo con l’Italia

Ciro Immobile si ritira dal calcio giocato. A dare l’annuncio è stato il Paris FC, ultimo club della carriera del centravanti italiano, arrivato nella capitale francese nel febbraio 2026 dopo le esperienze con Besiktas e Bologna.

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La società francese ha salutato così il classe 1990: «Ciro Immobile è una leggenda. Dopo 650 partite, oltre 320 gol e molteplici trofei nel suo palmarès, Ciro Immobile mette fine alla sua immensa carriera. Un giocatore eccezionale che ha segnato diverse generazioni».

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Immobile, dal Pescara alla consacrazione con il Torino

Nato a Torre Annunziata il 20 febbraio 1990, Immobile cresce tra Sorrento e Juventus, prima di maturare attraverso diverse esperienze in prestito.

La svolta arriva al Pescara di Zdenek Zeman nella stagione 2011/12: 28 gol in Serie B, titolo di capocannoniere e promozione in Serie A. Dopo il passaggio al Genoa, la definitiva consacrazione arriva con il Torino, dove nel 2013/14 segna 22 reti in 33 partite e conquista per la prima volta il titolo di capocannoniere della Serie A.

Seguono le esperienze con Borussia Dortmund e Siviglia, prima del ritorno in Italia.

Lazio, 207 gol e una Scarpa d’Oro

Il capitolo più importante della carriera di Immobile resta quello con la Lazio, dal 2016 al 2024. In biancoceleste segna 207 gol in 340 presenze, diventando il miglior marcatore nella storia del club.

Con la Lazio conquista inoltre tre titoli di capocannoniere della Serie A, una Coppa Italia e due Supercoppe Italiane.

Il punto più alto arriva nella stagione 2019/20, chiusa con 36 gol in campionato e la conquista della Scarpa d’Oro europea, uno dei riconoscimenti individuali più prestigiosi per un attaccante.

Immobile e l’Italia: campione d’Europa

Con la Nazionale italiana, Immobile ha totalizzato 57 presenze e 17 reti. Il momento più importante è il trionfo a Euro 2020, con gli Azzurri campioni d’Europa a Wembley.

Negli ultimi anni ha poi vestito le maglie di Besiktas, Bologna e Paris FC, chiudendo all’estero una carriera lunghissima.

A 36 anni si ferma così uno dei centravanti italiani più prolifici della propria generazione: oltre 320 gol complessivi, record con la Lazio, quattro titoli di capocannoniere in Serie A e una Scarpa d’Oro che resteranno come i simboli principali della sua storia.