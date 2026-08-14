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Atletico Madrid, scoppia il caso Julian Alvarez: fuori dai convocati e rottura con Simeone, il Barcellona osserva
Atletico Madrid, Julian Alvarez salta la trasferta contro il Marsiglia: l’argentino avrebbe chiesto la cessione
La situazione di Julian Alvarez all’Atletico Madrid rischia di trasformarsi in uno dei casi più delicati di questa fase di mercato. L’attaccante argentino non prenderà parte alla trasferta contro l’Olympique Marsiglia, ma dietro alla sua esclusione dalla lista dei convocati non sembrerebbero esserci soltanto ragioni legate alla condizione fisica.
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Alvarez è tornato ad allenarsi con il gruppo da appena cinque giorni, dopo gli impegni con la propria Nazionale, ma secondo quanto riportato da TyC Sports il problema sarebbe soprattutto relativo al suo futuro.
Atletico Madrid, Julian Alvarez avrebbe chiesto di andare via
Il centravanti avrebbe infatti già comunicato a Diego Simeone la volontà di non proseguire la propria esperienza con la maglia dell’Atletico Madrid.
Una presa di posizione forte, accompagnata dalle mosse del suo entourage. I rappresentanti del giocatore avrebbero infatti chiesto un incontro immediato con l’amministratore delegato Miguel Angel Gil Marin, con l’obiettivo di trovare una soluzione che possa favorire una possibile partenza.
Sul tavolo ci sarebbe soprattutto l’ipotesi Barcellona, destinazione gradita all’attaccante e scenario sul quale l’entourage starebbe provando a lavorare.
Julian Alvarez-Barcellona, la situazione
L’assenza dalla trasferta di Marsiglia ha inevitabilmente aumentato le indiscrezioni sul futuro del campione argentino. La scelta dell’Atletico, infatti, riguarda un numero ristretto di calciatori.
Oltre all’infortunato Alexander Sorloth, sono rimasti fuori dalla lista anche i quattro giocatori rientrati soltanto in settimana dagli impegni con le rispettive Nazionali: Alex Baena, Marcos Llorente, Juan Musso e lo stesso Alvarez.
Dal punto di vista formale, dunque, la mancata convocazione può essere spiegata con la necessità di gestire la condizione atletica. Il contesto di mercato, però, rende inevitabilmente più significativa la scelta.
Atletico Madrid, futuro di Alvarez tutto da decidere
Le prossime ore potrebbero diventare decisive per capire se la frattura tra Julian Alvarez e l’Atletico Madrid sia ormai definitiva oppure ancora ricomponibile.
Il Barcellona resta sullo sfondo, mentre il club spagnolo dovrà decidere come gestire una situazione che rischia di trasformarsi rapidamente in uno dei dossier più caldi del mercato.