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Atalanta, i convocati di Sarri per l’Athletic Club: ultima amichevole prima della Conference League
Atalanta, Maurizio Sarri dirama la lista per il test contro l’Athletic Club: poi spazio al playoff europeo
L’Atalanta si prepara all’ultimo test amichevole del proprio precampionato. Il tecnico Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro l’Athletic Club, appuntamento che servirà a rifinire condizione e meccanismi prima dell’inizio ufficiale della stagione.
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Tra i giocatori chiamati figurano Carnesecchi, de Roon, Éderson, Kolašinac, Kossounou, Kristensen, Krstović, Pašalić, Raspadori, Samardžić, Scalvini, Scamacca, Sulemana, Zalewski e Zappacosta, oltre a diversi giovani aggregati alla prima squadra.
Atalanta, i convocati per l’Athletic Club
La lista completa comprende: Bellanova, Bernasconi, Carnesecchi, Cassa, de Roon, Éderson, Gaetano, Kolašinac, Kossounou, Kristensen, Krstović, Manzoni, Obrić, Pašalić, Plaia, Raspadori, Samardžić, Scalvini, Scamacca, Sonzogni, Sportiello, Sulemana, Vismara, Zalewski e Zappacosta.
Atalanta, subito il playoff di Conference League
Dopo l’amichevole contro l’Athletic Club, l’Atalanta entrerà subito nel vivo della stagione con il playoff di Conference League contro l’Hapoel Tel Aviv.
La gara d’andata è in programma il 20 agosto alle 20:30 a Bergamo, mentre il ritorno si giocherà il 27 agosto alle 20:00 a Miskolc, in Ungheria.
Per Sarri, dunque, il test contro gli spagnoli rappresenta l’ultima occasione per valutare la squadra prima del doppio confronto europeo che metterà subito in palio un obiettivo importante.